تعاون مرتقب بين مصر وكوت ديفوار فى قطاع الزراعة والبنية التحتية

أكد الدكترو بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيفواري: “ناقشنا تطوير العلاقات الإقتصادية والتجارية لتكون على مستوي التنسيق السياسي”.

وأضاف: “تناولنا الحديث عن التعاون فى قطاعات محددة، على رأسها قطاعات الزراعة والإستزراع السمكي والثروة الحيوانية والبنية التحتية وقطاعات التعدين والصحة والنقل والتعليم والأدوية”.

وتابع: “أتفقنا على التوسع فى التعاون الإقتصادي والمشروعات والبرامج الخاصة بالتدريب المهني والتعليم الفني، ونقلت لأخي إستعدادنا لتلبية كافة إحتياجات كوت ديفوار، وتحدثنا عن الرغبة فى تطوير العلاقات”.