قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زلزال بقوة 5.6ريختر يضرب مقاطعة سانتياجو ديل إستيرو في الأرجنتين
إحالة أوراق 12 متهما أجنبيا للمفتي في قضية جلب مخدرات.. والنطق بالحكم 18 يناير
سعر الدولار مقابل الجنية المصري السبت27-12-2025
موعد صيام الأيام البيض في شهر رجب 2026.. والدعاء المستجاب فيها
مصطفي شوبير : محمد صلاح ملهم للمصريين
منة فضالى: إذا قررت ارتداء الحجاب سأبتعد عن الوسط الفني
تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي
مباريات اليوم السبت.. مواجهات مثيرة بالدوريات الكبرى وأمم أفريقيا وكأس مصر
شركات الطيران الأمريكية تلغي أكثر من ألف رحلة بسبب العاصفة ديفين
تأييد حكم الإعدام لمتهمين اثنين بقضية «طبيب الساحل» والمشدد للمتهمة الثالثة
احترسي من هذا الطعام اليومي.. يدمر الكبد ببطء دون أعراض واضحة
عمرو مصطفى يكشف تفاصيل إصابته بالسرطان وتجربته الفنية الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

مباريات اليوم السبت.. مواجهات مثيرة بالدوريات الكبرى وأمم أفريقيا وكأس مصر

مباريات مثيرة
مباريات مثيرة
خالد يوسف

عشاق كرة القدم على موعد مع يوم كروي استثنائي لا يخلو من الندية والمتعة، حيث تشهد مباريات اليوم السبت 27 ديسمبر 2025، حالة من الزخم الكروي الكبير، حيث تُقام العديد من المواجهات المثيرة في مختلف البطولات المحلية والقارية والعالمية، وتتصدر مباريات الدوري الإنجليزي اليوم المشهد، وعلى رأسها مواجهة ليفربول ضد وولفرهامبتون، إلى جانب لقاءات قوية في الدوري الإيطالي، وكأس الأمم الأفريقية، وكأس مصر، والدوري السعودي.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

تُقام اليوم مجموعة من المباريات المهمة ضمن منافسات البريميرليج، حيث تسعى الفرق الكبرى لتعزيز مراكزها في جدول الترتيب، وجاءت المواعيد كالتالي:

ـ نوتنجهام فورست × مانشستر سيتي ـ 2:30 مساءً، وتذاع عبر  beIN Sports 1.

ـ وستهام × فولهام ـ 5:00 مساءً، وتذاع عبر beIN Sports 3.

ـ ليفربول × وولفرهامبتون ـ 5:00 مساءً، وتذاع عبر  beIN Sports 2.

ـ برينتفورد × بورنموث ـ 5:00 مساءً، وتذاع عبر   beIN Sports 4.

ـ أرسنال × برايتون ـ 5:00 مساءً، وتذاع عبر   beIN Sports 1.

ـ بيرنلي × إيفرتون ـ 5:00 مساءً، وتذاع عبر   beIN Sports 5.

ـ تشيلسي × أستون فيلا ـ 7:30 مساءً، وتذاع عبر   beIN Sports 1.

وتُعد مباراة ليفربول اليوم من أبرز لقاءات السبت، في ظل غياب صلاح المشارك مع المنتخب المصري في كان 2025، خاصة مع اشتداد المنافسة على صدارة الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

يشهد الكالتشيو الإيطالي عدة مواجهات قوية، تُبث عبر تطبيق شاشا ومنصة Starzplay، وجاءت المواعيد على النحو التالي:

ـ بارما × فيورنتينا ـ 1:30 مساءً.

ـ تورينو × كالياري ـ 4:00 مساءً.

ـ ليتشي × كومو ـ 4:00 مساءً.

ـ أودينيزي × لاتسيو ـ 7:00 مساءً.

ـ بيزا × يوفنتوس ـ 9:45 مساءً.

وتحظى مباراة يوفنتوس اليوم باهتمام خاص من الجماهير، في ظل سعي السيدة العجوز لمواصلة المنافسة.

مواعيد مباريات كأس الأمم الأفريقية اليوم

تتواصل منافسات كأس الأمم الأفريقية، بمباريات قوية وحاسمة ضمن دور المجموعات، وجاء جدول المباريات كالتالي:

ـ بنين × بوتسوانا ـ 2:30 مساءً، وتذاع عبر   beIN Sports Max 1.

ـ السنغال × الكونغو الديمقراطية ـ 5:00 مساءً، وتذاع عبر  beIN Sports Max 1.

ـ أوغندا × تنزانيا ـ 7:30 مساءً، وتذاع عبر   beIN Sports Max 1.

ـ نيجيريا × تونس ـ 10:00 مساءً، وتذاع عبر   beIN Sports Max 1.

وتُعد مواجهة نيجيريا ضد تونس من أبرز مباريات اليوم، لما تحمله من تاريخ كروي كبير بين المنتخبين، خاصة أن أحدهما عربي.

مواعيد مباريات كأس مصر اليوم

تقام اليوم مواجهتان مهمتان في إطار منافسات كأس مصر، حيث تسعى الفرق لمواصلة المشوار نحو اللقب:

ـ مودرن سبورت × القناة ـ 2:30 مساءً، وتذاع عبر  On Time Sports 2.

ـ الأهلي × المصرية للاتصالات ـ 5:00 مساءً، وتذاع عبر On Time Sports 1.

وتترقب الجماهير مباراة الأهلي اليوم، خاصة مع مشاركة عدد من العناصر الشابة.

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم

تشهد منافسات الدوري السعودي اليوم ثلاث مباريات قوية، تُبث عبر قناة ثمانية، وجاءت كالتالي:

ـ القادسية × ضمك ـ 3:00 مساءً.

ـ النصر × الأخدود ـ 4:50 مساءً.

ـ الاتحاد × الشباب ـ 7:30 مساءً.

ـ وتحظى مباراة النصر اليوم بمتابعة جماهيرية كبيرة في ظل الصراع على الصدارة، ووجود معشوق الجماهير الدون كريستيانو رونالدو.

مباريات مثيرة ليفربول في غياب صلاح الدوريات الكبرى أمم أفريقيا كأس مصر عشاق كرة القدم تونس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

بعد جنون الأسعار.. نصيحة عاجلة تحقق مكاسب من شعبة الذهب

شوبير

التغريدة نُشرت بالغلط.. شوبير يرد على عمرو أديب بشأن دعم نجله مصطفى

أسعار الدواجن

5 جنيهات فى الكيلو.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

عمرو زكى

جدل تحكيمي جديد.. عمرو زكي يشكك في صحة ركلة جزاء محمد صلاح

الدكتورة حنان قرني مدير عام المجازر مع محررة صدى البلد

مدير عام المجازر لـ«صدى البلد»: رخص الأسعار الشديد «إنذار خطر».. وهذه أهم نصائح شراء اللحوم والدواجن

منتخب مصر

شاهد | خناقة التوأم حسام وإبراهيم مع مدرب منتخب جنوب إفريقيا

حالة الطقس

الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا عن طقس الساعات المقبلة

الطقس في مصر

الأقمار الصناعية ترصد سحبا منخفضة وأمطارا غزيرة قادمة| حالة الطقس

ترشيحاتنا

افتتاح المبنى التعليمي الإداري الجديد بتكلفة 283 مليون جنيه

افتتاح أعمال تطوير مجمع حمامات السباحة الأوليمبي بكلية علوم الرياضة فى بورسعيد بتكلفة 123 مليون جنيه

رصف

محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال رفع كفاءة وتمهيد طريق قرية أبو راضي.. صور

صورة موضوعية

حملة موسعة لرفع القمامة بطريق حلايب – رأس حدربة وتحذير من إلقاء المخلفات

بالصور

ودع الحرقان.. أفضل علاج لجفاف العين بدون أدوية في المنزل

علاج جفاف العين
علاج جفاف العين
علاج جفاف العين

شاهد.. كواليس تصوير مسلسل فن الحرب لـ يوسف الشريف

يوسف شريف فى مسلسل فن الحرب
يوسف شريف فى مسلسل فن الحرب
يوسف شريف فى مسلسل فن الحرب

تحذير خطير لمالكي نيسان: لا تستخدم الهاتف داخل السيارة

نيسان
نيسان
نيسان

أسباب طقطقة الركبة وطرق علاجها.. لا تهملها

طقطقة الركبة
طقطقة الركبة
طقطقة الركبة

فيديو

نبوءات بابا فانجا 2026

كوارث وزلازل وصراعات عالمية.. نبوءات بابا فانجا عن عام 2026

ريهام عبد الغفور

بعد واقعة الصور المسيئة.. الفنانون يساندون ريهام عبد الغفور بقوة

شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف

بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف| ما السبب؟

صورة من الزيارة

وزير الصحة: كلية الطب بالقوات المسلحة تجمع بين الانضباط العسكرى والتفوق العلمى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد