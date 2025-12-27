مباريات اليوم السبت.. مواجهات مثيرة بالدوريات الكبرى وأمم أفريقيا وكأس مصر

عشاق كرة القدم على موعد مع يوم كروي استثنائي لا يخلو من الندية والمتعة، حيث تشهد مباريات اليوم السبت 27 ديسمبر 2025، حالة من الزخم الكروي الكبير، حيث تُقام العديد من المواجهات المثيرة في مختلف البطولات المحلية والقارية والعالمية، وتتصدر مباريات الدوري الإنجليزي اليوم المشهد، وعلى رأسها مواجهة ليفربول ضد وولفرهامبتون، إلى جانب لقاءات قوية في الدوري الإيطالي، وكأس الأمم الأفريقية، وكأس مصر، والدوري السعودي.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

تُقام اليوم مجموعة من المباريات المهمة ضمن منافسات البريميرليج، حيث تسعى الفرق الكبرى لتعزيز مراكزها في جدول الترتيب، وجاءت المواعيد كالتالي:

ـ نوتنجهام فورست × مانشستر سيتي ـ 2:30 مساءً، وتذاع عبر beIN Sports 1.

ـ وستهام × فولهام ـ 5:00 مساءً، وتذاع عبر beIN Sports 3.

ـ ليفربول × وولفرهامبتون ـ 5:00 مساءً، وتذاع عبر beIN Sports 2.

ـ برينتفورد × بورنموث ـ 5:00 مساءً، وتذاع عبر beIN Sports 4.

ـ أرسنال × برايتون ـ 5:00 مساءً، وتذاع عبر beIN Sports 1.

ـ بيرنلي × إيفرتون ـ 5:00 مساءً، وتذاع عبر beIN Sports 5.

ـ تشيلسي × أستون فيلا ـ 7:30 مساءً، وتذاع عبر beIN Sports 1.

وتُعد مباراة ليفربول اليوم من أبرز لقاءات السبت، في ظل غياب صلاح المشارك مع المنتخب المصري في كان 2025، خاصة مع اشتداد المنافسة على صدارة الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

يشهد الكالتشيو الإيطالي عدة مواجهات قوية، تُبث عبر تطبيق شاشا ومنصة Starzplay، وجاءت المواعيد على النحو التالي:

ـ بارما × فيورنتينا ـ 1:30 مساءً.

ـ تورينو × كالياري ـ 4:00 مساءً.

ـ ليتشي × كومو ـ 4:00 مساءً.

ـ أودينيزي × لاتسيو ـ 7:00 مساءً.

ـ بيزا × يوفنتوس ـ 9:45 مساءً.

وتحظى مباراة يوفنتوس اليوم باهتمام خاص من الجماهير، في ظل سعي السيدة العجوز لمواصلة المنافسة.

مواعيد مباريات كأس الأمم الأفريقية اليوم

تتواصل منافسات كأس الأمم الأفريقية، بمباريات قوية وحاسمة ضمن دور المجموعات، وجاء جدول المباريات كالتالي:

ـ بنين × بوتسوانا ـ 2:30 مساءً، وتذاع عبر beIN Sports Max 1.

ـ السنغال × الكونغو الديمقراطية ـ 5:00 مساءً، وتذاع عبر beIN Sports Max 1.

ـ أوغندا × تنزانيا ـ 7:30 مساءً، وتذاع عبر beIN Sports Max 1.

ـ نيجيريا × تونس ـ 10:00 مساءً، وتذاع عبر beIN Sports Max 1.

وتُعد مواجهة نيجيريا ضد تونس من أبرز مباريات اليوم، لما تحمله من تاريخ كروي كبير بين المنتخبين، خاصة أن أحدهما عربي.

مواعيد مباريات كأس مصر اليوم

تقام اليوم مواجهتان مهمتان في إطار منافسات كأس مصر، حيث تسعى الفرق لمواصلة المشوار نحو اللقب:

ـ مودرن سبورت × القناة ـ 2:30 مساءً، وتذاع عبر On Time Sports 2.

ـ الأهلي × المصرية للاتصالات ـ 5:00 مساءً، وتذاع عبر On Time Sports 1.

وتترقب الجماهير مباراة الأهلي اليوم، خاصة مع مشاركة عدد من العناصر الشابة.

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم

تشهد منافسات الدوري السعودي اليوم ثلاث مباريات قوية، تُبث عبر قناة ثمانية، وجاءت كالتالي:

ـ القادسية × ضمك ـ 3:00 مساءً.

ـ النصر × الأخدود ـ 4:50 مساءً.

ـ الاتحاد × الشباب ـ 7:30 مساءً.

ـ وتحظى مباراة النصر اليوم بمتابعة جماهيرية كبيرة في ظل الصراع على الصدارة، ووجود معشوق الجماهير الدون كريستيانو رونالدو.