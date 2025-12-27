قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

الأهلي يخشى مفاجآت كأس مصر أمام المصرية للاتصالات اليوم

الأهلي
الأهلي
يسري غازي

يواجه مساء اليوم السبت فريق الكرة الأول بالنادي الأهلى بقيادة الدانماركى ييس توروب مباراة مهمة أمام نظيره فريق المصرية للاتصالات على ملعب استاد السلام في إطار منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر.

ويسعي المارد الأحمر بقيادة الدانماركي ييس توروب لتخطى دور الـ 32 والتأهل لدور الـ 16 بـ بطولة كأس مصر.

ويخشي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب مفاجآت كأس مصر وصحوة الفرق المشاركة فى دوري المظاليم.

خشية النادي الأهلي من الخروج من بطولة كأس مصر في ظل المفاجآت التي تحققها الفرق المشاركة بدوري المظاليم فى ظل رغبة لاعبيها فى إثبات ذاتها أمام كبار الدوري المحلي.
 

التشكيل المتوقع لـ فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي 
استقر الدانماركي ييس توروب على الدفع بتشكيل ناري متوقع لـ النادي الأهلي أمام المصرية لـ الإتصالالات جاء على النحو التالي: 
حراسة المرمى
محمد سيحا
خط الدفاع
عمر كمال وياسين مرعي وأشرف داري ومحمد شكري.
خط الوسط
أحمد رضا وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر.
خط الهجوم
محمد شريف
 

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والمصرية للاتصالات
تنقل مباراة دور الـ32 من بطولة كأس مصر بين النادي الأهلي ونظيره فريق المصرية للاتصالات على قناة أون تايم سبورت.

الأهلي المصرية للاتصالات كأس مصر ييس توروب محمد شريف

ما الذي يحدث للشعر بعد البروتين والكيراتين
الأكاديمية العسكرية المصرية تشكل مجلس علمى برئاسة وزير الأوقاف لمناقشة الملتحقين بدراسات ما بعد الدكتوراة
صورة من الزيارة
طريقة عمل حلى القشطية
