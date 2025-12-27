فلافيو : الأهلي كان بيتي.. وأتمنى التواجد في مصر كمدرب

كشف أمادو فلافيو نجم الأهلي ولاعب منتخب أنجولا السابق عن حبه الكبير للجماهير المصرية، معبرًا عن احترامه لجماهير الأهلي والزمالك.

وقال فلافيو في تصريحات مع الصقر أحمد حسن، عبر برنامجه الكابتن على قناة dmc:"الجمهور المصري وحشني جدا، وجماهير الأهلي بشكل خاص".

وتابع: "وحشني النادي الأهلي والجميع داخله، لاعبين وجماهير وجميع العالمين، وأنا مبسوط وسعيد بتواجدي معك يا صقر لأنك تذكرني بالعديد من الأشياء الجميلة وذكريات رائعة".

وأكمل: "الجميع في مصر كان يعاملني بشكل رائع، وكنت بتعامل كأني واحد من أهل مصر".

وذكر: "أتمنى أن أكون متواجدًا في مصر قريبا، وأتمنى أن أكون مدربا في مصر وأعيش الأجواء مع الجماهير، وأكررها مرة أخرى وحشني النادي الأهلي وجماهيره وكنت أتواجد داخل النادي ولا أحب أن أغادر يوميا لأني كنت أشعر كأنه بيتي، والجميع كان يحبني سواء أهلي أو زمالك، رغم المنافسة كان هناك احترام كبير بيننا".