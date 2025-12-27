قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

فلافيو : الأهلي كان بيتي.. وأتمنى التواجد في مصر كمدرب

فلافيو
فلافيو
رباب الهواري

كشف أمادو فلافيو نجم الأهلي ولاعب منتخب أنجولا السابق عن حبه الكبير للجماهير المصرية، معبرًا عن احترامه لجماهير الأهلي والزمالك.

وقال فلافيو في تصريحات مع الصقر أحمد حسن، عبر برنامجه الكابتن على قناة dmc:"الجمهور المصري وحشني جدا، وجماهير الأهلي بشكل خاص".

وتابع: "وحشني النادي الأهلي والجميع داخله، لاعبين وجماهير وجميع العالمين، وأنا مبسوط وسعيد بتواجدي معك يا صقر لأنك تذكرني بالعديد من الأشياء الجميلة وذكريات رائعة".

وأكمل: "الجميع في مصر كان يعاملني بشكل رائع، وكنت بتعامل كأني واحد من أهل مصر".

وذكر: "أتمنى أن أكون متواجدًا في مصر قريبا، وأتمنى أن أكون مدربا في مصر وأعيش الأجواء مع الجماهير، وأكررها مرة أخرى وحشني النادي الأهلي وجماهيره وكنت أتواجد داخل النادي ولا أحب أن أغادر يوميا لأني كنت أشعر كأنه بيتي، والجميع كان يحبني سواء أهلي أو زمالك، رغم المنافسة كان هناك احترام كبير بيننا".

برج السرطان حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025..تواصل بصدق مع من تحب

برج السرطان حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025
برج السرطان حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025
برج السرطان حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025

برج العذراء حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025.. لا تتردد في طلب المساعدة

برج العذراء حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025
برج العذراء حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025
برج العذراء حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025

برج القوس حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025.. راجع التفاصيل

برج القوس حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025
برج القوس حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025
برج القوس حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025

برج الحوت حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025.. وازن بين مشاعرك وعقلك قبل القرار

برج الحوت حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025
برج الحوت حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025
برج الحوت حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

