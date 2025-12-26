قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمود الهباش: إرادة الشعب الفلسطيني لا تُقهر.. وحل الدولتين قُتل قتلا مبرما
ملعقة قرفة يوميًا قد تحميك من 4 أمراض خطيرة
بنمو 17%.. 26 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاص في 10 أشهر
تركيا: اعتراف نتنياهو بإقليم أرض الصومال يزعزع الاستقرار العالمي
السعودية تعلن دعمها لسيادة الصومال بعد قرار إسرائيل بشأن أرض الصومال
الصومال يرفض الهجوم على سيادته باعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال
عمرو الدردير: الشناوي أقوى شخصية لاعب شوفتها في حياتي
السديس: رجل الأمن منقذ الشاب من الموت نموذج مشرف في حماية الحرم
منتجي الدواجن: تكلفة كيلو الفراخ 75 جنيها وتباع للمواطنين بأقل من ذلك
خلال اتصاله بأبوريدة وحسام حسن.. وزير الشباب والرياضة: نثق في منتخبنا لإسعاد الجماهير المصرية
توفر آلاف الجنيهات .. كيف تحجز أرخص تذكرة طيران عند السفر ؟
طائرة الحداد.. ألمانيا تعتذر عن تحليل الصندوق الأسود.. وبريطانيا البديل
الدردير بعد صعود المنتخب: من النهارده مفيش أهلي ولا زمالك فيه مصر وبس

باسنتي ناجي

وجه الناقد الرياضي عمرو الدردير رسالة خاصة لـ جماهير الكرة المصرية .

الدردير عن منتخب مصر 

وكتب الدردير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"من النهارده مفيش أهلي ومفيش زمالك

من النهارده في مصر وبس.

خلّينا نركن الخلاف على جنب، وننسى لون التيشيرت شوية، ونفتكر إن الدم واحد والفرحة واحدة والهتاف واحد.

اللاعيبة دي بتمثل حلم شعب كامل، وبتلعب عشان علم فوق صدرها مش اسم نادي.

إيدك في إيد أخوك، شجّع من قلبك، وبطل تعصب .

عشان لما مصر تفرح، إحنا كلنا بنفرح ".

منتخب مصر 

وحسم منتخب مصر تأهله لدور ال-١٦ ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم ٢٠٢٥، وذلك عقب الفوز على منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد ، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى ست نقاط، ليكون أول المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي بالمسابقة القارية المقامة حاليا في المغرب.

صدارة المجموعة

ولم يضمن منتخب مصر التأهل فقط للدور ثمن النهائي لكأس الأمم الإفريقية، بل ضمن أيضا حصد صدارة المجموعة الثانية للمسابقة الإفريقية، متفوقا على المنتخبات الثلاثة "جنوب إفريقيا وأنجولا وزيمبابوي".

وبعد الحصول على صدارة المجموعة، تأكد خوض المنتخب الوطني مباراته في دور ال-١٦ للمسابقة على الملعب الكبير في مدينة أغادير، الشهير بملعب "أدرار".

ملعب أدرار

ملعب "أدرار" خاض فيه المنتخب مباراتين الماضيتين أمام كل من منتخبي زيمبابوي وجنوب إفريقيا، حيث انتصر في المواجهتين بنتيجتي ٢-١ و١-٠، كما سيخوض عليه مباراته الأخيرة في دور المجموعات أمام أنجولا.

منتخب مصر

إزاي تتفرج عليه.. ماتش المنتخب المصري اليوم الجمعة بالمجان وعلي قناة مفتوحة

مباراة مصر وجنوب افريقيا

اضبط ترددك.. قنوات مجانية لنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في الكان 2025

وزير الداخلية السعودي

أول إجراء من وزير الداخلية السعودي بعد حادث المسجد الحرام

فرحة رضا

وضعت في ثلاجة الموتي بالخطأ.. ماساة فتاة أصيبت في حادث الطريق الصحراوي

المتهمين

عرض شقته للإيجار وقتلوه جواها .. جريمة مثيرة في مدينة نصر

رحمة محسن مع طليقها قبل الانفصال

القصة الكاملة لحبس طليق رحمة محسن ولغز حبيبته السابقة التي قادته للكلبش

منتخب مصر

ليست واحدة.. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا

منتخب مصر

كاف يفرض غرامة 5 آلاف دولار على منتخب مصر.. لهذا السبب

البطاقات التموينية

يمن الحماقي: يجب تحويل الدعم العيني إلى نقدي.. فيديو

جانب من الحلقة

برنامج دولة التلاوة يحتفي بالشيخ محمد عبد العزيز حصان

الدكتورة يمن الحماقي

ليه الأسعار عالية في مصر؟ يمن الحماقي تكشف السبب

ملعقة قرفة يوميًا قد تحميك من 4 أمراض خطيرة

فوائد القرفة
فوائد القرفة
فوائد القرفة

خطأ شائع عند تسخين الأكل.. يغير طعمه ويضر صحتك

أبرز الأخطاء الشائعة في تسخين الطعام
أبرز الأخطاء الشائعة في تسخين الطعام
أبرز الأخطاء الشائعة في تسخين الطعام

جددى مطبخك.. طريقة عمل الأرز بالخلطة وقطع الكبدة

طريقة عمل الأرز بالخلطة والكبد والقوانص
طريقة عمل الأرز بالخلطة والكبد والقوانص
طريقة عمل الأرز بالخلطة والكبد والقوانص

نمط حياتك يمكنه علاج الكبد الدهني ومرحلة ما قبل السكر فى 6 أشهر.. تفاصيل

هل يمكن علاج الكبد الدهني المبكر ؟
هل يمكن علاج الكبد الدهني المبكر ؟
هل يمكن علاج الكبد الدهني المبكر ؟

البرنس

من المستشفى إلى الشارع| شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. وشهود يكشفون التفاصيل

ياسمينا العبد

ياسمينا العبد: ميدتيرم أصعب أدواري لهذا السبب.. فيديو

أحمد الفيشاوي

أول ظهور لـ أحمد الفيشاوي منذ وفاة والدته سمية الألفي| فيديو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

