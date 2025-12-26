الدردير بعد صعود المنتخب: من النهارده مفيش أهلي ولا زمالك فيه مصر وبس

وجه الناقد الرياضي عمرو الدردير رسالة خاصة لـ جماهير الكرة المصرية .

الدردير عن منتخب مصر

وكتب الدردير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"من النهارده مفيش أهلي ومفيش زمالك

من النهارده في مصر وبس.

خلّينا نركن الخلاف على جنب، وننسى لون التيشيرت شوية، ونفتكر إن الدم واحد والفرحة واحدة والهتاف واحد.

اللاعيبة دي بتمثل حلم شعب كامل، وبتلعب عشان علم فوق صدرها مش اسم نادي.

إيدك في إيد أخوك، شجّع من قلبك، وبطل تعصب .

عشان لما مصر تفرح، إحنا كلنا بنفرح ".

منتخب مصر

وحسم منتخب مصر تأهله لدور ال-١٦ ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم ٢٠٢٥، وذلك عقب الفوز على منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد ، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى ست نقاط، ليكون أول المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي بالمسابقة القارية المقامة حاليا في المغرب.

صدارة المجموعة

ولم يضمن منتخب مصر التأهل فقط للدور ثمن النهائي لكأس الأمم الإفريقية، بل ضمن أيضا حصد صدارة المجموعة الثانية للمسابقة الإفريقية، متفوقا على المنتخبات الثلاثة "جنوب إفريقيا وأنجولا وزيمبابوي".

وبعد الحصول على صدارة المجموعة، تأكد خوض المنتخب الوطني مباراته في دور ال-١٦ للمسابقة على الملعب الكبير في مدينة أغادير، الشهير بملعب "أدرار".

ملعب أدرار

ملعب "أدرار" خاض فيه المنتخب مباراتين الماضيتين أمام كل من منتخبي زيمبابوي وجنوب إفريقيا، حيث انتصر في المواجهتين بنتيجتي ٢-١ و١-٠، كما سيخوض عليه مباراته الأخيرة في دور المجموعات أمام أنجولا.