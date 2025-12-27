انطلاق امتحانات العملي لطلاب العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة الأهلية

في إطار التزام جامعة القاهرة الأهلية بتطبيق أعلى معايير الجودة والحوكمة الأكاديمية، انطلقت امتحانات العملي لطلاب برنامج العلاج الطبيعي، حيث يؤدي الطلاب الامتحانات العملية لمقرري التشريح والحاسب الآلي، وسط أجواء منظمة تتسم بالانضباط والالتزام الكامل بقواعد التقييم العادل.

وجرت الامتحانات داخل المعامل المتخصصة والمجهزة بأحدث الإمكانات التعليمية، وفق المعايير الأكاديمية المعتمدة، بما يضمن توفير بيئة امتحانية آمنة وهادئة تساعد الطلاب على إبراز قدراتهم العملية وتحقيق أفضل أداء، مع الالتزام التام بالتعليمات المنظمة لسير الامتحانات، وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وشهدت لجان الامتحانات متابعة ميدانية دقيقة من السادة أعضاء هيئة التدريس، بما يعكس حرص الجامعة على دقة وشفافية التقييم، والربط المتكامل بين الجوانب النظرية والتطبيقية، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، ويعزز من جاهزية الخريجين مهنيًا.

وتؤكد جامعة القاهرة الأهلية أن تنظيم الامتحانات العملية يأتي ضمن رؤيتها الاستراتيجية الهادفة إلى إعداد كوادر متخصصة تمتلك الكفاءة العلمية والمهارة العملية، وقادرة على المنافسة محليًا وإقليميًا، مع الالتزام المستمر بتطبيق معايير الجودة والاعتماد، وتوفير بيئة تعليمية داعمة ومحفزة على التميز والابتكار.