اختيار الدكتور جمال السعيد عضوًا بمجلس الجامعات الأهلية

د. جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية
إبراهيم الهواري

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجلس الجامعات الأهلية، وذلك برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعضوية نخبة من القيادات الأكاديمية والشخصيات العامة، حيث تضمن التشكيل الدكتور جمال السعيد، رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، عضوًا بالمجلس.


وجاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (4838) لسنة 2025 ، في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم وتطوير منظومة التعليم العالي، وتعزيز دور الجامعات الأهلية باعتبارها أحد الركائز الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، ودعم خطط الدولة التنموية.

تعليم جامعي متميز 

ويشغل الدكتور جمال السعيد منصب رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية منذ عام 2023، والتي تُعد أول جامعة أهلية منبثقة من جامعة حكومية يتم تشكيل مجلس أمناء لها، في خطوة غير مسبوقة عكست الرؤية الاستراتيجية للدولة في حوكمة الجامعات الأهلية وتعزيز التكامل بين الجامعات الحكومية والأهلية.

وساهم الدكتور جمال السعيد، من خلال رئاسته لمجلس الأمناء، في وضع السياسات العامة للجامعة، ودعم توجهاتها الاستراتيجية، وترسيخ نموذج إداري وأكاديمي متكامل، جعل من جامعة بنها الأهلية نموذجًا متميزاً للجامعات الأهلية المنبثقة من الجامعات الحكومية لتوفير تعليم جامعي متميز بتكلفة مناسبة وبمعايير عالمية يسهم في إعداد خريجين مؤهلين للمنافسة فى سوق العمل.

كما حازت جامعة بنها الأهلية رغم حداثة نشأتها على كسب ثقة الطلاب وأولياء الأمور بالإضافة إلى ظهورها وتقدمها فى عدد من التصنيفات العربية والدولية المختلفة.

