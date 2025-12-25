مجلس جامعة بنها الأهلية يناقش جداول اختبارات الفصل الدراسي الأول

عقد مجلس جامعة بنها الأهلية اجتماعه ، برئاسة الدكتور تامر سمير رئيس الجامعة، وحضور الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الحكومية ، والدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية ، والدكتور محمود شكل نائب رئيس الجامعة للتوظيف والابتكار وريادة الأعمال، ومديري البرامج، وأعضاء مجلس الجامعة، وأمين عام الجامعة.

وقال الدكتور تامر سمير أن المجلس وافق على دراسة الجدوي المقدمة ضمن إنشاء كلية التمريض بالجامعة ، وكذلك انضمام الجامعة كشريك نجاح وراعي رسمي في النسخة الثانية من المبادرة الرئيسية " تمكين".

كما وافق المجلس على الهيكل التنظيمي المقترح ومخطط الوظائف الإدارية بعيادات طب الأسنان ، والعلاج الطبيعي بمدينة العبور الجديدة.

فيما استعرض الدكتور حسين المغربي عرض الخطة الاستراتيجية لجامعة بنها الأهلية ٢٠٢٥ / ٢٠٣٠ ، وكذلك جداول اختبارات الفصل الدراسي الاول بالعام الأكاديمي 2025/2026 لبرامج الجامعة والاستعداد لأعمال الامتحانات.

كما استعرض عرض خطاب أمين مجلس الجامعات الأهلية بشان قرار المجلس الاعلى للجامعات باعتماد ميثاق الطالب الجامعي والمدونة التفصيلية الخاصة بالمعايير الأخلاقية والسلوكية للطالب.

كما استعرض الدكتور محمود شكل النظر فى مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، وكذلك تقرير فعاليات المنتدى البيئي الأول الذى عقد بالجامعة تحت شعار "معًا من أجل عالم مستدام"، بالإضافة إلى توقيع عدداً من بروتوكولات التعاون بين جامعة بنها الأهلية وعدد من الهيئات والمؤسسات التعليمية المختلفة بهدف توفير فرص التدريب والتوظيف للطلاب.