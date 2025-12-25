قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حين تختل ساعة الطبيعة.. فصول السنة لم تعد متزامنة حول العالم| إيه الحكاية؟
تشكيل البنك الأهلي لمواجهة الجونة في كأس عاصمة مصر
بعد انقلاب سيارة نقل محملة بالموز.. عودة حركة المرور لطبيعتها على الطريق الزراعي بالقليوبية
محافظ الدقهلية ومدير الأمن يقدمان التهنئة بعيد الميلاد بعدد من الكنائس في المنصورة
القنصل المصري بالرياض: إقبال المصريين في الخارج على جولة إعادة انتخابات النواب غير متوقع
الفائز في شمال سيناء بنتيجة الـ55 دائرة بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب
بعد إعلان النتيجة .. ما حصص الأحزاب والمستقلين في إعادة المرحلة2؟
انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالموز على الطريق الزراعي بطوخ
جنوب إفريقيا تجهز مفاجآت في لقاء منتخب مصر | تفاصيل مثيرة
لبنان.. مقتل عنصر من حزب الله في غارة إسرائيلية على مجدل سلم
مئات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى.. واعتقال نحو 23 فلسطينيا بالضفة الغربية
بتهمة السب والقذف .. جيهان الشماشرجي تحرّر محضرًا ضد هولاء بسبب واقعة فتاة المترو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مجلس جامعة بنها الأهلية يناقش جداول اختبارات الفصل الدراسي الأول

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
إبراهيم الهواري

عقد مجلس جامعة بنها الأهلية اجتماعه ، برئاسة الدكتور تامر سمير رئيس الجامعة، وحضور الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الحكومية ، والدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية ، والدكتور محمود شكل نائب رئيس الجامعة للتوظيف والابتكار وريادة الأعمال، ومديري البرامج، وأعضاء مجلس الجامعة، وأمين عام الجامعة.
وقال الدكتور تامر سمير أن المجلس وافق على دراسة الجدوي المقدمة ضمن إنشاء كلية التمريض بالجامعة ، وكذلك انضمام الجامعة كشريك نجاح وراعي رسمي في النسخة الثانية من المبادرة الرئيسية " تمكين".
كما وافق المجلس على الهيكل التنظيمي المقترح  ومخطط الوظائف الإدارية بعيادات طب الأسنان ، والعلاج الطبيعي بمدينة العبور الجديدة.
فيما استعرض الدكتور حسين المغربي عرض الخطة الاستراتيجية لجامعة بنها الأهلية ٢٠٢٥ / ٢٠٣٠ ، وكذلك جداول اختبارات الفصل الدراسي الاول بالعام الأكاديمي 2025/2026 لبرامج الجامعة والاستعداد لأعمال الامتحانات.
كما استعرض عرض خطاب أمين مجلس الجامعات الأهلية بشان قرار المجلس الاعلى للجامعات باعتماد ميثاق الطالب الجامعي والمدونة التفصيلية الخاصة بالمعايير الأخلاقية والسلوكية للطالب.
كما استعرض الدكتور محمود شكل النظر فى مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، وكذلك تقرير فعاليات المنتدى البيئي الأول الذى عقد بالجامعة  تحت شعار "معًا من أجل عالم مستدام"، بالإضافة إلى توقيع عدداً من بروتوكولات التعاون بين جامعة بنها الأهلية وعدد من الهيئات والمؤسسات التعليمية المختلفة بهدف توفير فرص التدريب والتوظيف للطلاب.

القليوبية محافظة القليوبية جامعة بنها الأهلية مجلس جامعة بنها الأهلية رئيس جامعة بنها الأهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

بالاتفاق بين الخطيب وأبو علي.. حارس الأهلي إلى المصري في يناير

دار الإفتاء

الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين برأس السنة الميلادية

عداد الكهرباء

باقي 6 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

المتهمة

جوزي ظابط.. التحقيق مع بطلة فيديو خناقة مع عامل محل بالجيزة

أسعار العملات الأجنبية

وفقا لآخر تحديثات.. أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم

عمال مصر

غرامة 50 ألف جنيه عقوبة التحرش بالعامل طبقا للقانون

حالة الطقس

تحذير من الأرصاد: شبورة مائية كثيفة تضرب الطرق صباحاً.. وهذه هي المناطق المتأثرة

ترشيحاتنا

استشهاد لبنانيين اثنين إثر غارة إسرائيلية استهدفت سيارة

استشهاد لبنانيين اثنين إثر غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في الهرمل

رروسيا

زاخاروفا : المحادثات الروسية الأمريكية بشأن أوكرانيا تحرز تقدماً بطيئاً

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا

روسيا تدعو مواطنيها لعدم السفر إلى ألمانيا

بالصور

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف بمختلف مراكز الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

«القومي للمرأة» بالشرقية يستخرج 25 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات بالمجان.. صور

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة في المنزل بسهولة وطعم مذهل

كيكة البرتقال
كيكة البرتقال
كيكة البرتقال

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026

مدير إدارة التجنيد
مدير إدارة التجنيد
مدير إدارة التجنيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد