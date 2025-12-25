مجلس جامعة بنها يكرم الكليات الفائزة بمسابقة أفضل المواقع الإلكترونية

كرم مجلس جامعة بنها برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس الجامعة ، وبحضور المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية ، والدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور طه عاشور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الكليات الفائزة بمسابقة أفضل المواقع الإلكترونية .



وأشار " الجيزاوي " إلي أن الكليات الفائزة بالمراكز الأولي هي كلية الهندسة بشبرا فازت بالمركز الأول ، وجاءت كلية علوم الرياضة بالمركز الثاني ، وحصلت كلية الطب البيطري علي المركز الثالث ، مضيفا أن مثل هذه المسابقات تهدف إلى خلق روح التنافس بين الكليات للارتقاء بمستوي المواقع الإلكترونية للكليات.