نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية العلوم

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

واصل الدكتور طه عاشور  نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، جولاته التفقدية لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية العلوم ، وذلك بحضور الدكتور محمد هيكل عميد كلية العلوم ، ووكلاء الكلية.


واطمأن الدكتور طه عاشور ، خلال جولته على توافر سبل الراحة والمناخ الملائم  للطلاب خلال أداء الامتحانات ، والتزام كلية العلوم بإجراءات السلامة والصحة المهنية داخل لجان الامتحانات من أجل الحفاظ علي الطلاب.
وأشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلي أن الجولات التفقدية لسير الامتحانات بكليات الجامعة تأتي في إطار حرصها على المتابعة الميدانية الدائمة لضمان سير الامتحانات على أكمل وجه ، وجل المشكلات إن وجدت.
 

من ناحية أخري قام الدكتور طه عاشور بتفقد وحدة إنتاج المنظفات المنزلية بالكلية والتى تستهدف خدمة المجتمع المحلي ، كما تفقد المعمل المركزى والذى يضم عددًا من الأجهزة العلمية لتقديم الخدمات للباحثين بالجامعة.

