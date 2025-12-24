تحت شعار ابتكر لتقود.. جامعة بنها تشارك في فعاليات المؤتمر الدولي لتجارة عين شمس

شاركت جامعة بنها في فعاليات المؤتمر الدولي الأول بعنوان «الابتكار والتكنولوجيا المالية… آفاق جديدة للاقتصاد والاستثمار»، والذي نظمته كلية التجارة جامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور محمد عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس.



وشارك فى المؤتمر الدكتور سامي غنيمى عميد كلية التجارة بجامعة بنها السابق ، كما شهد المؤتمر حضوراً لافتاً لعدد من السفراء ورؤساء البنوك وأعضاء لجنة القطاع التجاري بالمجلس الأعلى للجامعات.

وأكد الدكتور فريد محرم الجارحي، عميد كلية التجارة جامعة عين شمس ورئيس المؤتمر، أن الابتكار والتكنولوجيا المالية يمثلان حجر الأساس لبناء اقتصاد حديث قائم على البيانات، مشيراً إلى أن المؤتمر ناقش عبر 66 بحثاً علمياً وسبع جلسات حوارية قضايا التحول الرقمي، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، والبلوك تشين، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والممارسين.

وأشار إلى أن المؤتمر أوصى بوضع مصر على خريطة الريادة العالمية، حيث جاء في مقدمتها دعوة تنفيذية عليا لإنشاء "مجلس أعلى للابتكار المالي والاقتصاد الرقمي" يضم في عضويته كافة الجهات الرقابية والمصرفية والتكنولوجية المعنية، بهدف تحويل مخرجات المؤتمر إلى برامج عمل وطنية ذات جداول زمنية واضحة. وفي المسار التشريعي، أوصى المؤتمر بضرورة إنشاء بيئة تنظيمية تجريبية مرنة تحفز الابتكار وتدعم دخول الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية مع ضمان حماية حقوق المستثمرين والمستهلكين.

وفيما يخص أمن المعلومات، شددت التوصيات على تبني نهج "الأمن السيبراني بالتصميم" في كافة الخدمات المالية الرقمية، معتبرة أن حماية البيانات والخصوصية هي الركيزة الأساسية لبناء ثقة المستثمر واستقرار السوق الرقمي.

كما دعا المؤتمر إلى ثورة في الملف التعليمي من خلال إدراج ثقافة الابتكار والتكنولوجيا المالية في كافة المراحل التعليمية، سواء قبل الجامعي أو الجامعي، مع التأكيد على أهمية إطلاق حوار مباشر ودائم بين الأكاديميا وقطاع الصناعة لسد الفجوة بين المناهج واحتياجات سوق العمل الفعلية.

واختتمت التوصيات بالتركيز على آليات الاستثمار الرقمي الحديثة، حيث دعا المشاركون إلى إطلاق منصات تمويل جماعي وأدوات استثمارية مبتكرة قائمة على تقنيات "البلوك تشين"، وذلك لتعميق السوق المالي وتنويع مصادر التمويل المتاحة للاقتصاد الحقيقي، بما يضمن تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة.