تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة ضد نوتنجهام فورست، في افتتاح مباريات اليوم الثاني لـ الجولة الـ18 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست في الجولة الـ18 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، على ملعب سيتي جراوند معقل فريق فورست.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة نوتنجهام فورست كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلوجي دوناروما.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز - روبن دياز - يوسكو جفارديول - نيكو أورايلي.

خط الوسط: نيكو جونزاليس - برناردو سيلفا - تيجاني ريندرز - فيل فودين - ريان شرقي.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند.

ويجلس على مقاعد البدلاء ترافورد - ناثان آكي - رودري - سافينيو - عبد القادر خوسانوف - مكايدو - موكاسا - ريكو لويس - هيسكي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 37 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن المتصدر أرسنال الذي يمتلك 39 نقطة.