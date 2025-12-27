قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التعليم العالي والمحافظ يفتتحان مشروعات جديدة بجامعة بورسعيد
وفاة المخرج السينمائي داود عبد السيد عن عمر يناهز 79 عاما
زلزال بقوة 5.6ريختر يضرب مقاطعة سانتياجو ديل إستيرو في الأرجنتين
إحالة أوراق 12 متهما أجنبيا للمفتي في قضية جلب مخدرات.. والنطق بالحكم 18 يناير
سعر الدولار مقابل الجنية المصري السبت27-12-2025
موعد صيام الأيام البيض في شهر رجب 2026.. والدعاء المستجاب فيها
مصطفي شوبير : محمد صلاح ملهم للمصريين
منة فضالى: إذا قررت ارتداء الحجاب سأبتعد عن الوسط الفني
تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي
مباريات اليوم السبت.. مواجهات مثيرة بالدوريات الكبرى وأمم أفريقيا وكأس مصر
شركات الطيران الأمريكية تلغي أكثر من ألف رحلة بسبب العاصفة ديفين
تأييد حكم الإعدام لمتهمين اثنين بقضية «طبيب الساحل» والمشدد للمتهمة الثالثة
تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة ضد نوتنجهام فورست، في افتتاح مباريات اليوم الثاني لـ الجولة الـ18 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست في الجولة الـ18 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، على ملعب سيتي جراوند معقل فريق فورست.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة نوتنجهام فورست كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلوجي دوناروما.
خط الدفاع: ماتيوس نونيز - روبن دياز - يوسكو جفارديول - نيكو أورايلي.
خط الوسط: نيكو جونزاليس - برناردو سيلفا - تيجاني ريندرز - فيل فودين - ريان شرقي.
خط الهجوم: إيرلينج هالاند.
ويجلس على مقاعد البدلاء ترافورد - ناثان آكي - رودري - سافينيو - عبد القادر خوسانوف - مكايدو - موكاسا - ريكو لويس - هيسكي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 37 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن المتصدر أرسنال الذي يمتلك 39 نقطة.

مانشستر سيتي بيب جوارديولا نوتنجهام الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست تشكيل مانشستر سيتي

