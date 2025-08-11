وزير الخارجية النيوزيلندي ندرس الاعتراف بدولة فلسطين

قال وزير الخارجية النيوزيلندي، ونستون بيترز، اليوم الاثنين، إنَّ بلاده تدرس الاعتراف بدولة فلسطينية.

وأضاف "بيترز" في بيان أوردته "رويترز"، أنَّ حكومة رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون، ستتخذ قرارًا رسميًا في سبتمبر، وستطرح نهجها خلال أسبوع .

وأعلنت عدة دول، منها أستراليا وبريطانيا وكندا، في الأسابيع القليلة الماضية عزمها الاعتراف بدولة فلسطينية خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.

وأوضح "بيترز" أنه بينما اختار بعض شركاء نيوزيلندا المقربين الاعتراف بدولة فلسطينية، فإن بلاده لديها سياسة خارجية مستقلة.

وتابع: "نعتزم دراسة الأمر بعناية، ثم التصرف وفقًا لمبادئ نيوزيلندا وقيمها ومصالحها الوطنية".

وكانت الحكومة نيوزيلندا بحاجة إلى دراسة ما إذا كان قد تم إحراز تقدم كافٍ نحو أن تصبح الأراضي الفلسطينية دولة قابلة للحياة وشرعية حتى تتمكن من منحها الاعتراف.

وأوضحت نيوزيلندا على لسان وزير خارجيتها، منذ فترة، أن اعترافها بدولة فلسطينية ليس محل شك، وإنما المسألة كانت مسألة وقت.