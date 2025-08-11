قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رقم صعب.. الصيادلة تحذر من فوضى الخريجين وارتفاع الأعداد
مصر ترحب بإعلان أستراليا اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية
اعرف مكسبك الشهري من 100 ألف جنيه.. أعلى عوائد الشهادات بالبنوك اليوم
في رسالة لنتنياهو.. كبار الحاخامات يدعون إلى تهجير الفلسطينيين من غزة
الافتتاح مجانا للجمهور في هذا الموعد | 10 معلومات مهمة لا تعرفها عن المتحف الزراعي بالدقى
بتوجيه حكومي.. 6% تخفيضا في سعر عدادات المياه بوحدات الإسكان الاجتماعي
معارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الاتجاهين الجنوبي والشرقي بدارفور
لمدة 5 أيام .. وقف أعمال النظافة بشوارع وميادين الجيزة
موعد مباراة منتخب الناشئين ضد التشيك في أولى مبارياته بالدور الرئيسي بمونديال اليد
أحمد المنسي ومحمد مبروك ومو صلاح|شخصيات يدرسها طلاب إعدادي بمناهج العربي الجديدة
الأوبرا المصرية تروج لمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء 33 بهاشتاج خاص
مصر والتشيك أبرزها.. مباريات اليوم في الدور الرئيسي ببطولة العالم لليد تحت 19 عام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

وزير الخارجية النيوزيلندي ندرس الاعتراف بدولة فلسطين

وزير الخارجية النيوزيلندي
وزير الخارجية النيوزيلندي
البهى عمرو

قال وزير الخارجية النيوزيلندي، ونستون بيترز، اليوم الاثنين، إنَّ بلاده تدرس الاعتراف بدولة فلسطينية.

وأضاف "بيترز" في بيان أوردته "رويترز"، أنَّ حكومة رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون، ستتخذ قرارًا رسميًا في سبتمبر، وستطرح نهجها خلال أسبوع .

وأعلنت عدة دول، منها أستراليا وبريطانيا وكندا، في الأسابيع القليلة الماضية عزمها الاعتراف بدولة فلسطينية خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.

وأوضح "بيترز" أنه بينما اختار بعض شركاء نيوزيلندا المقربين الاعتراف بدولة فلسطينية، فإن بلاده لديها سياسة خارجية مستقلة.

وتابع: "نعتزم دراسة الأمر بعناية، ثم التصرف وفقًا لمبادئ نيوزيلندا وقيمها ومصالحها الوطنية".

وكانت الحكومة نيوزيلندا بحاجة إلى دراسة ما إذا كان قد تم إحراز تقدم كافٍ نحو أن تصبح الأراضي الفلسطينية دولة قابلة للحياة وشرعية حتى تتمكن من منحها الاعتراف.

وأوضحت نيوزيلندا على لسان وزير خارجيتها، منذ فترة، أن اعترافها بدولة فلسطينية ليس محل شك، وإنما المسألة كانت مسألة وقت.

الخارجية فلسطين وزير الخارجية النيوزيلندي

