وزير الخارجية: جهود مصر تنصب على وقف إطلاق النار وإرسال المساعدات لغزة

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن الجهود المصرية لا تتوقف نحو ما يحدث فى غزة، منوها بأن نقطة البداية هي الرفض الكامل للعدوان الإسرائيلي كما أن المجتمع الدولي يقف ضدها تماما.

وقال عبدالعاطي: “نجري إتصالات مكثفة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي مع كل الشركاء وكل الأطراف الإقليمية والدولية وتحدثت أمس مع وزير خارجية ألمانيا وكان حديث مطول للتحذير من التصريحات غير المسئولة الصادرة من الجانب الإسرائيلي بإعادة السيطرة واحتلال قطاع غزة”.

وأضاف وزير الخارجية: “ندفع فى اتجاه استئناف عملية التفاوض ويجب التوصل إلى إتفاق كامل ينهي هذه الحرب ويضمن إطلاق سراح جميع الرهائن ويؤسس لبدء عملية خلق أفق سياسي”.

وتابع: “كل جهودنا تنصب على الوقف الفوري لإطلاق النار وإرسال المساعدات إلى قطاع غزة”.