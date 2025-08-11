ماكرون: خطة إسرائيل لاحتلال غزة بالكامل كارثةٌ تنتظر الحدوث

انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين خطط إسرائيل لتصعيد عمليتها العسكرية في قطاع غزة، واصفًا إياها بـ"الكارثة التي تنتظر الحدوث"، واقترح تشكيل تحالف دولي بتفويض من الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في غزة.

وقال ماكرون إن الرهائن الإسرائيليين وسكان غزة سيكونون أول ضحايا هذه المأساة، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

ودعا الرئيس الفرنسي حكومة الاحتلال الإسرائيلية إلى وقف الحرب بوقف دائم لإطلاق النار.

ويسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى احتلال قطاع غزة بالكامل، وهو الأمر الذي يمكن أن يستبب في نزوح أكثر من مليون فلسطيني من مدينة غزة.

وأعلنت عدد من الدول اعتراضها على الخطوة الإسرائيلية المنتظر تنفيذها خلال الأسابيع المقبلة، حيث أوضح المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أن قرار برلين وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، جاء ردا على خطتها توسيع عملياتها في قطاع غزة.

وقال في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية (إيه.آر.دي) "لا يمكننا تقديم أسلحة في صراع يجري الآن بالوسائل العسكرية فقط، نريد المساعدة دبلوماسيا، ونحن نقوم بذلك".