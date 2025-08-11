رئيس الوزراء القطري يدين استهداف إسرائيل المتعمد للصحفيين بغزة

أدان رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الإثنين استهداف إسرائيل "المتعمد" للصحفيين في قطاع غزة، بعد استشهاد ٦ منهم في ضربة أقرت تل أبيب بتنفيذها على مدينة غزة ليل الأحد.



وقال رئيس الوزراء القطري في منشور على منصة إكس إن "الاستهداف المتعمد للصحفيين لا يحجب الوقائع الفظيعة التي ترتكبها إسرائيل بشكل ممنهج في قطاع غزة، بل يبرهن للعالم أجمع أن الجرائم المرتكبة في غزة فاقت كل التصورات، في ظل عجز المجتمع الدولي وقوانينه عن إيقاف هذه المأساة".

كما ندد مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بقتل صحفيين فلسطينيين في غزة، قائلا إن تصرفات الجيش الإسرائيلي تمثل "انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي".



قال الجيش الإسرائيلي المحتل إنه قتل الصحفي الفلسطيني أنس الشريف في غارة جوية على مدينة غزة، متهما إياه بقيادة خلية تابعة لحركة حماس.

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان "كان أنس الشريف قائدا لخلية في حركة حماس ، وكان مسؤولا عن إطلاق صواريخ على المدنيين الإسرائيليين وقوات الجيش الإسرائيلي".

وبحسب التلفزيون الفلسطيني، أسفر القصف الإسرائيلي لخيمة أمام مستشفى الشفاء بمدينة غزة، عن استشهاد 5 أشخاص بينهم 4 صحفيين.

وقال التلفزيون الفلسطيني إن الشهداء الخمسة بينهم أربعة صحفيين هم الصحفيين أنس الشريف ومحمد قريقع، والمصورين إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل، إضافة لإصابة مراسل قناة الكوفية، الصحفي محمد صبح.

