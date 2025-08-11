عمال شركة طيران بلجيكية يطالبون بعدم استئناف الرحلات إلى إسرائيل

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية مطالبة عمال خدمات الأرض في شركة الطيران البلجيكية بروكسل إيرلاينز بعدم استئناف الرحلات إلى إسرائيل حتى وقف الإبادة الجماعية في غزة والضفة الغربية، وذلك قبل أيام من الموعد المقرر لعودة الشركة إلى مطار بن جوريون.

ومن جانبها، قالت بروكسل إيرلاينز إن رحلاتها إلى إسرائيل ستُشغّل بطواقم تتطوع للعمل على هذه الوجهة، وتعد الشركة البلجيكية جزءًا من مجموعة لوفتهانزا الألمانية، التي تعيد تدريجيًا تشغيل رحلاتها إلى مطار بن جوريون.

وأوضحت النقابات التي تمثل عمال خدمات الأرض أنها تطالب بإعفاء موظفي مناولة الأمتعة من مهامهم لأسباب أخلاقية، وفي السياق نفسه، أعلنت شركة المناولة الفرنسية إليزيه مقاطعتها الكاملة لشركة إل عال وجميع شركات الطيران الإسرائيلية الأخرى، مؤكدة أنها لن تقدم أي خدمات مناولة أو شحن لهذه الشركات.