بن سلمان وعبد الله يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية والأردن

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الملك عبدالله الثاني ملك الأردن اليوم الاثنين بمدينة نيوم.

وجرى اللقاء في قصر نيوم بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وتم خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم القضايا العربية والإسلامية.



كما تناول اللقاء أبرز المستجدات في المنطقة، خاصة التطورات الأخيرة في غزة والضفة الغربية.

وحضر اللقاء عن الجانب الأردني رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك المهندس علاء البطاينة.

ومن الجانب السعودي حضر اللقاء الأمير فهد بن سلطان، أمير منطقة تبوك، والأمير عبدالعزيز بن تركي، وزير الرياضة، والأمير عبدالعزيز بن سعود، وزير الداخلية، والأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع، بالإضافة إلى عدد من كبار المسئولين.