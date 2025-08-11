أستراليا تنضم للقائمة.. العالم يعترف بالدولة الفلسطينية

دفع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ اكتوبر 2023 العديد من الدول ان تعترف بدولة فلسطين و حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيرة، حيث ظهر امام أعين العالم مشاهد من الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية وتجويع وحصار لا انساني، لذا قررت بعد الدول الضغط على الادارة السياسية للاحتلال بالاعتراف الرسمي بفلسطين.

ونرصد في هذا التقرير أبرز الدول التي تعترف رسميا بالدولة الفلسطينية، والدول التي أعلنت بحثها في الموقف ولكنها لم تعترف رسميا، بالإضافة إلى الدولة الرافضة لوجود فلسطين.

دول اعترفت رسميا بدولة فلسطين

اعترفت أكثر من 146 دولة حول العالم بدولة فلسطين منذ إعلان الاستقلال عام 1988. تشمل هذه الدول غالبية دول آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، إلى جانب بعض دول أوروبا الشرقية، بحسب قناة روسيا اليوم.

أبرز الدول المعترفة:



آسيا: الصين، الهند، إندونيسيا، باكستان، ماليزيا، إيران، تركيا.

إفريقيا: الجزائر، مصر، جنوب إفريقيا، تونس، المغرب، نيجيريا، السنغال.

أمريكا اللاتينية: البرازيل، الأرجنتين، تشيلي، فنزويلا، بوليفيا، كوبا.

أوروبا الشرقية: روسيا، أوكرانيا، بولندا، التشيك، سلوفاكيا، هنغاريا، رومانيا.



دول انضمت حديثا

إسبانيا، إيرلندا، والنرويج: أعلنت هذه الدول اعترافها الرسمي بفلسطين في 28 مايو 2024.

سلوفينيا: انضمت إلى الركب في يونيو 2024، بعد مصادقة برلمانية رسمية.

الاعتراف في هذه الحالات شمل دعما واضحا لإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع تعزيز التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى السفارات.

دول لم تعترف رسميا ولكنها تدرس الأمر

بعض الدول الغربية الكبرى ما زالت تتريث في الاعتراف، رغم دعمها النظري لحل الدولتين، وتزايد الضغوط السياسية والشعبية في داخلها.

فرنسا: أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون، في يوليو 2025، أن بلاده ستعترف رسميا بدولة فلسطين خلال افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل. وتهدف هذه الخطوة إلى دعم حل الدولتين والمساهمة في تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي عبر المسار الدبلوماسي.

كندا: أعلن رئيس الحكومة الكندية مارك كارني في يوليو 2025 أن بلاده تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة، مشددا على أن دولته تدعم "حل الدولتين الذي يضمن السلام والأمن لشعبي إسرائيل وفلسطين".

بلجيكا ومالطا ولوكسمبورغ: أبدت رغبتها في الاعتراف الجماعي بدولة فلسطين ضمن تنسيق أوروبي مشترك.

بريطانيا: صوت البرلمان في 2014 لصالح الاعتراف بدولة فلسطين، لكن الحكومات المتعاقبة لم تتخذ خطوة تنفيذية بعد.

كما أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بلاده ستعترف رسميا بدولة فلسطين بحلول سبتمبر ما لم تتخذ إسرائيل خطوات ملموسة للسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة وتلتزم بحل الدولتين وتمتنع عن ضم الضفة الغربية.

أستراليا: أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، اليوم الإثنين، أن بلاده ستعترف رسميا بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أن هذا الاعتراف سيكون مشروطا بالتزامات من قبل السلطة الفلسطينية.

سويسرا والبرتغال واليونان: رغم علاقاتها القوية مع السلطة الفلسطينية، فإنها لم تتخذ بعد خطوة رسمية للاعتراف الكامل، وتنتظر توافقًا أوروبيًا أو ظروفًا سياسية ملائمة.

دول ترفض الاعتراف بفلسطين

بعض الدول الغربية الكبرى، وفي مقدمتها ألمانيا، ترفض الاعتراف بدولة فلسطين في الوقت الراهن، معتبرة أن الاعتراف يجب أن يكون نتيجة لمفاوضات مباشرة بين الطرفين، بحسب قناة روسيا اليوم.

ألمانيا: أعلنت رسميا في يوليو 2025 أنها لا تخطط للاعتراف بدولة فلسطين في الأجل القريب. وأكّدت أن الاعتراف يجب أن يكون جزءا من اتفاق نهائي يتم التوصل إليه عبر مفاوضات مباشرة، مع ضرورة ضمان أمن إسرائيل في أي تسوية مستقبلية. وتعتبر المواقف الألمانية نابعة أيضًا من حساسيات تاريخية تتعلق بالمحرقة النازية (الهولوكوست) وعلاقتها الخاصة بإسرائيل.

الولايات المتحدة الأمريكية: ترفض الاعتراف بدولة فلسطين من جانب واحد، وتُصرّ على أن أي اعتراف يجب أن يكون ناتجًا عن مفاوضات مباشرة. كما تستخدم واشنطن حق النقض (الفيتو) بشكل متكرر ضد تحركات فلسطينية في الأمم المتحدة.

إيطاليا: رغم دعمها لحل الدولتين، فإنها تعارض حاليا الاعتراف بدولة فلسطين دون اتفاق شامل، وتفضل مسارا دبلوماسيا جماعيا ضمن الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن الاعتراف بدولة فلسطينية يجب أن يقترن باعتراف هذه الدولة الجديدة بإسرائيل.