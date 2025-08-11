السفير الأمريكي لدى الناتو: اجتماع زيلينسكي مع بوتين بيد ترمب

قال السفير الأمريكي لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو) يوم الأحد، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، قد يحضر القمة الأمريكية الروسية التي ستُعقد هذا الأسبوع في ألاسكا، في الوقت الذي يسعى فيه القادة الأوروبيون إلى إشراك كييف في المفاوضات.

وسُئل السفير ماثيو ويتاكر على شبكة سي إن إن، عما إذا كان زيلينسكي قد ينضم إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة.

وقال: "نعم، أعتقد بالتأكيد أن ذلك ممكن".

وتابع: "بالتأكيد، لا يمكن أن يكون هناك اتفاق لا يوافق عليه كل من شارك فيه وأعني، من الواضح أن إنهاء هذه الحرب يمثل أولوية قصوى".

وأثارت القمة المخطط لها بدون زيلينسكي ، مخاوف من أن الاتفاق سيتطلب من كييف التنازل عن مساحات من الأراضي، وهو ما رفضه الاتحاد الأوروبي.

في موجة من الدبلوماسية، أجرى زيلينسكي مكالمات مع 13 من نظرائه على مدار ثلاثة أيام بما في ذلك الداعمون الرئيسيون لكييف ألمانيا وبريطانيا وفرنسا.

وقال المستشار الألماني فريدريش ميرز يوم الأحد إنه يأمل ويفترض حضور زيلينسكي للقمة.

وقال ويتاكر، إن القرار النهائي يعود لترامب.

وأضاف: "إذا رأى أن دعوة زيلينسكي هي الخيار الأمثل، فسيفعل ذلك"، مؤكدًا أنه "لم يُتخذ أي قرار حتى الآن".