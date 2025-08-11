نتنياهو يبلغ ترامب بخطط السيطرة على مدينة غزة والمخيمات

أخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول خطط إسرائيل للحرب في غزة، وفقًا لبيان مقتضب صادر عن مكتب رئيس الوزراء.

ووفقًا للبيان، "شكر رئيس الوزراء الرئيس ترامب على دعمه الثابت لإسرائيل منذ بداية الحرب".



وتحدث نتنياهو وترامب عن خطط إسرائيل للسيطرة على ما وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي سابقا بـ"المعقلين المتبقيين" لحركة "حماس" في غزة، بما في ذلك مدينة غزة والمخيمات.

دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، عن خطة إسرائيل للسيطرة العسكرية على مدينة غزة، مؤكدًا مجددًا عدم وجود مجاعة في القطاع.

في مؤتمر صحفي مع وسائل الإعلام الدولية، قال نتنياهو إن العملية المثيرة للجدل للسيطرة على ما كانت تُعرف سابقًا بأكبر مدينة في غزة، والتي تواجه معارضة داخلية ودولية شديدة، هي أسرع طريقة لإنهاء الحرب.



وقال: "على عكس الادعاءات الكاذبة، هذه هي أفضل طريقة لإنهاء الحرب، وأفضل طريقة لإنهائها بسرعة. بهذه الطريقة ننهي الحرب".



وذكر نتنياهو مجددًا أنه لا توجد أزمة مجاعة في غزة، متهمًا وسائل الإعلام الدولية بنشر دعاية حماس.

وقال نتنياهو: "منذ بداية الحرب، سمحت إسرائيل بدخول ما يقرب من مليوني طن من المساعدات. لا أعرف جيشًا آخر سمح بوصول هذه المساعدات إلى السكان المدنيين في أراضي العدو". وألقى نتنياهو باللوم على حماس في نقص الغذاء واتهمها بنهب المساعدات، قائلاً: "لقد تسببوا عمدًا في نقص الإمدادات".