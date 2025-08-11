قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبدالعاطي: قرار تل أبيب يرسخ الاحتلال ويخرق القانون الدولي
أسعار الذهب اليوم الإثنين 11- 8-2025 في مصر
تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلي.. والشبكة تبدأ من 10 آلاف جنيه
جيش الاحتلال: إصابة جندي بنيران قناص شمالي قطاع غزة
نتنياهو يبلغ ترامب بخطط السيطرة على مدينة غزة والمخيمات
وزير الخارجية: مصر ترفض توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وتدعو أوروبا للتحرك
وزير المالية: حريصون على تمكين القطاع الخاص المصري للتوسع في الأسواق الأفريقية
الفئات المستحقة لوحدات سكنية بديلة طبقا لقانون الإيجار القديم.. تفاصيل
مجدي عبدالغني يوجه رسائل نارية لمجلس الأهلي
موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 بالزيادة الرسمية
إيران ترحب بالسلام بين أذربيجان وأرمينيا وتؤكد رفضها لممر زنجزور
أخبار العالم

نتنياهو يبلغ ترامب بخطط السيطرة على مدينة غزة والمخيمات

نتنياهو مع ترامب
نتنياهو مع ترامب
محمد على

أخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول خطط إسرائيل للحرب في غزة، وفقًا لبيان مقتضب صادر عن مكتب رئيس الوزراء.

ووفقًا للبيان، "شكر رئيس الوزراء الرئيس ترامب على دعمه الثابت لإسرائيل منذ بداية الحرب".


وتحدث نتنياهو وترامب عن خطط إسرائيل للسيطرة على ما وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي سابقا بـ"المعقلين المتبقيين" لحركة "حماس" في غزة، بما في ذلك مدينة غزة والمخيمات.

دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، عن خطة إسرائيل للسيطرة العسكرية على مدينة غزة، مؤكدًا مجددًا عدم وجود مجاعة في القطاع.

في مؤتمر صحفي مع وسائل الإعلام الدولية، قال نتنياهو إن العملية المثيرة للجدل للسيطرة على ما كانت تُعرف سابقًا بأكبر مدينة في غزة، والتي تواجه معارضة داخلية ودولية شديدة، هي أسرع طريقة لإنهاء الحرب.


وقال: "على عكس الادعاءات الكاذبة، هذه هي أفضل طريقة لإنهاء الحرب، وأفضل طريقة لإنهائها بسرعة. بهذه الطريقة ننهي الحرب".


وذكر نتنياهو مجددًا أنه لا توجد أزمة مجاعة في غزة، متهمًا وسائل الإعلام الدولية بنشر دعاية حماس.

وقال نتنياهو: "منذ بداية الحرب، سمحت إسرائيل بدخول ما يقرب من مليوني طن من المساعدات. لا أعرف جيشًا آخر سمح بوصول هذه المساعدات إلى السكان المدنيين في أراضي العدو". وألقى نتنياهو باللوم على حماس في نقص الغذاء واتهمها بنهب المساعدات، قائلاً: "لقد تسببوا عمدًا في نقص الإمدادات".

بالصور

التهاب بصيلات الشعر.. مشكلة جلدية شائعة لا يجب تجاهلها
أودي
ايتن عامر بالبوركيني
جيسيكا وحوت الاوركا
