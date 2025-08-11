استغل منصبه بشكل مريب... كم وصلت ثروة الرئيس الأمريكي؟

وصلت ثروة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من العملات الرقمية إلى حوالي 11.6 مليار دولار، وهو ما يُشكل نحو 73% من إجمالي ثروته التي تقدر بـ15.9 مليار دولار، وفق ما كشفت عنه وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، بحسب تحليل مالي حديث.

وأوضحت أسوشيتد برس، أن هذه الثروة الرقمية، تغطي أصولًا متعددة من بينها عملة ميم ($TRUMP)، ورموز حوكمة مشروع عائلة ترامب (World Liberty Financial)، وغيرها من العملات المشفرة التي ترتبط بأعماله.

وفعليا انخفضت ثروة ترامب من العقارات والمشاريع الأخرى لتشكل أقل من نصف ثروته، في حين ازداد الاعتماد الكبير على العملات الرقمية كجزء رئيسي من ثروته.



وذكرت التقارير، أنه تم بناء هذه الثروة من العملات المشفرة بوتيرة سريعة، في حين اعتقد بعض المحللين ومنظمات المراقبة مثل "أكونتيبل" أن هذه الثروة "بُنيت عبر استغلال منصبه" بشكل مريب.