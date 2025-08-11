قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

أستراليا تعلن موعد الاعتراف بدولة فلسطين.. ونيوزيلندا تدرس الخطوة

القسم الخارجي

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، اليوم الإثنين، أن بلاده ستعترف رسميا بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أن هذا الاعتراف سيكون مشروطا بالتزامات من قبل السلطة الفلسطينية. 

وأكد ألبانيز خلال مؤتمر صحفي في العاصمة كانبيرا، عقب اجتماع حكومي، أنه أجرى مشاورات مع قادة من اليابان، بريطانيا، نيوزيلندا، وإسرائيل بشأن هذه الخطوة.

 وشدد على أنه "لا مكان لحركة حماس في الدولة الفلسطينية المستقبلية"، مشيرا إلى أن هناك فرصة لتحقيق تطلعات الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، ووصف الوضع في غزة بأنه تجاوز أسوأ التوقعات.

وربط رئيس الوزراء القرار بإعلان مؤتمر حل الدولتين الذي استضافته الأمم المتحدة نهاية يوليو برعاية سعودية-فرنسية، واعتبره "لحظة محورية" دفعت أستراليا إلى مراجعة موقفها.

 وأوضح أن الإعلان شدد على استبعاد حماس من أي دور مستقبلي، وأن السلطة الفلسطينية يجب أن تكون الجهة الوحيدة المخولة بالحكم وإنفاذ القانون في كافة الأراضي الفلسطينية، مع دعم دولي لتوحيد السلاح تحت سلطة شرعية.

وانتقد ألبانيز سلوك إسرائيل في غزة، متهما إياها بانتهاك القانون الدولي، وكشف عن محادثة هاتفية "مهذبة" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد فيها ضرورة إيجاد "حل سياسي لا عسكري".

وسبق أن صرح ألبانيز بأن الاعتراف بفلسطين أصبح "مسألة وقت"، ما عزز توقعات إعلان القرار قريبا.

من جهتها، أوضحت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج أنها أبلغت نظيرها الأميركي ماركو روبيو مسبقا بالقرار، وأجرت اتصالا بوزير الخارجية الإسرائيلي لإبلاغه بالتوجه الرسمي.

في السياق ذاته، أعلن وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز أن بلاده تدرس خيار الاعتراف بدولة فلسطين، على أن يُتخذ القرار رسميًا في سبتمبر بعد مشاورات داخل الحكومة.

