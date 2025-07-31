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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الخارجية الفلسطينية ترحب بإعلان البرتغال نيتها الاعتراف بدولة فلسطين

رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيجرو
رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيجرو
قسم الخارجي

وصفت وزارة الخارجية الفلسطينية إعلان البرتغال نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال سبتمبر المقبل، بالموقف الشجاع الذي ينسجم مع القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، ويساهم في تحقيق السلام.

وأعربت الخارجية الفلسطينية في بيان لها عن ترحيبها بإعلان رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيجرو، اليوم الخميس، اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين سبتمبر المقبل، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وجددت الخارجية الفلسطينية مطالبتها للدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، أن تبادر لهذا الاعتراف، وتختار الجانب الصحيح من التاريخ لوقف الظلم الذي حل بشعبنا.

وحثت جميع الدول لتوقيع واعتماد إعلان نيويورك، وتحمل مسؤولياتها في وقف الإبادة والتهجير والضم وحماية حل الدولتين، بما يحقق أمن واستقرار وازدهار شعوب ودول المنطقة والعالم.

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