مفتي الجمهورية يستقبل نائب شيخ الإسلام في تايلاند ويؤكد أهمية تعزيز التعاون في مجال التدريب

استقبل فضيلة الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم -الدكتور: علي أحمد، نائب شيخ الإسلام في تايلاند. وذلك على هامش فعاليات المؤتمر العالمي الذي نظمته دار الإفتاء المصرية تحت عنوان: «صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي».

وخلال كلمته، نقل مفتي الجمهورية تحياته إلى سماحة شيخ الإسلام في تايلاند، مذكرًا بزيارته السابقة إلى البلاد برفقة فضيلة الإمام الأكبر فضيلة الأستاذ الدكتور: أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

حيث لمس مشاعر المودة والترحيب والإخاء من الشعب التايلاندي.

كما استعرض خلال اللقاء عددًا من المراكز والوحدات التابعة للدار، منها مركز الإمام الليث لفقه التعايش، الذي يُعنى بنشر ثقافة التعايش السلمي بين الشعوب والأديان، ومركز «سلام» المختص بتعزيز قيم السلام ومكافحة الفكر المتطرف، بالإضافة إلى وحدة الإرشاد الزواجي التي تقدم الدعم والاستشارات الأسرية.

وأشار فضيلة المفتي إلى أهمية تعزيز التعاون بين دار الإفتاء والمؤسسات الدينية في تايلاند، خاصة في مجال التدريب العلمي والإفتائي.

وأكد فضيلته أن دار الإفتاء المصرية تبذل جهودًا كبيرة في تطوير آليات التدريب، وتوفر مركزًا متميزًا للتدريب عن بُعد، يهدف إلى تأهيل المفتين والمكلفين بالفتوى على أحدث الأساليب العلمية والمعرفية، بما يُمكِّنهم من مواجهة التحديات الفكرية والاجتماعية التي تعصف بالمجتمعات المسلمة في مختلف أنحاء العالم.

من جانبه، أعرب الدكتور: علي أحمد، نائب شيخ الإسلام في تايلاند، عن شكره لدار الإفتاء المصرية على الدعوة الكريمة للمشاركة في المؤتمر؛ معربًا عن تطلُّعه إلى تعزيز التعاون مع دار الإفتاء المصرية، لا سيما في مجال تدريب المفتين وتأهيلهم علميًّا وفق منهج منضبط يُلبي احتياجات المجتمع المسلم في تايلاند.