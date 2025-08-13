قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: أجريت مع زيلينسكي والقادة الأوروبيين مباحثات إيجابية بشأن عملية السلام مع روسيا
أكلة الفنادق.. طريقة عمل الباستا بالكفتة والبصل المكرمل
خالد مختار: مبحبش الشهرة وعملت فيلم لسه متعرضش
ألكسندر إيزاك يتمسك بالرحيل إلى ليفربول ويرفض عروض نيوكاسل
ليس ضعفًا | الأسباب النفسية وراء الغضب السريع .. تعرّف عليها
وزير خارجية الاحتلال: لن نسمح بإقامة دولة فلسطينية أو بتطبيق حل الدولتين
الشروط والأوراق المطلوبة لحصول المستأجرين على وحدة سكنية بالمجان
قيد خريج دبلوم تجارة بجداول نقابة المهندسين.. والنبراوي يطالب بالتوضيح
الغرف التجارية: خصومات تصل لـ 25% على السيارات سواء المصنعة محليا أو المستوردة
تعليمات عاجلة بشأن تقليل الاغتراب المُناظر وغير المُناظر للمرحلتين الأولى والثانية 2025
مصر تكثف اتصالاتها مع كافة الأطراف للوصول لتهدئة تمهيدًا لإنهاء الحرب بغزة
الصحة: ناقشنا مع محافظ الأقصر رفع كفاءة خمس وحدات صحية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

مؤتمر الإفتاء: تجرؤ غير المؤهلين على الفتوى أخطر تهديدات الذكاء الاصطناعي

ورشة عمل بمؤتمر الإفتاء
ورشة عمل بمؤتمر الإفتاء
محمد صبري عبد الرحيم

ترأس الجلسة الدكتور عبد اللطيف المر أستاذ الصحة العامة بكلية طب الزقازيق والأمين المساعد للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت، وأمانة الدكتور محمود البيطار، مدير مركز الاستشراف الإفتائي بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر العالمي العاشر للإفتاء. 


واستهدفت الورشة بحث سُبل تطوير الأداء الإفتائي في ضوء التحولات التقنية المتسارعة وتعزيز قدرات المفتي على التعامل مع القضايا المستحدثة الناتجة عن التقدم العلمي والتكنولوجي، إلى جانب مناقشة آليات وضع تصورات مستقبلية تواكب المستجدات وتحافظ على ثوابت الفتوى وأصالتها، كما تناولت موضوعات الطباعة ثلاثية الأبعاد والطباعة الحيوية والتعديل الجيني وما تثيره من إشكالات شرعية وأخلاقية.
شهدت الورشة حضورَ عدد من أعضاء هيئة التدريس من الجامعات المصرية، ووعاظ من مجمع البحوث الإسلامية، وأمناء الفتوى وباحثين شرعيين بدار الإفتاء المصرية.. 
بدايةً، أوضح الدكتور عبد اللطيف المر، أستاذ الصحة العامة بكلية طب الزقازيق والأمين المساعد للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت، أنَّ صناعة المحتوى على الإنترنت عملية تجارية في المقام الأول، وأن الذكاء الاصطناعي أصبح تعلمه واجبًا، وأثنى على مبادرة فضيلة شيخ الأزهر الخاصة بإنشاء مركز للذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن دقة التشخيص الطبي عبر الذكاء الاصطناعي تجاوزت تسعين بالمائة، مع ضرورة بقاء القيادة للعنصر البشري. 
من جانبه، أكَّد الدكتور محمود البيطار، مدير مركز الاستشراف الإفتائي بدار الإفتاء المصرية، أن الواقع الديني يشهد وقائع متسارعة، وأن التحول الذي يطرأ على المؤسسات يحتم عليها مراجعة مواقفها وتبني أسلوب الرصد الاستباقي بما يسمح بمواقف فقهية تسبق الأحداث.
وأوضح أن عمل المركز يقوم على بناء مهارة فقهية للمفتي تمكِّنه من الاستعداد لما قد يتولد من قضايا إفتائية قبل حدوثها، مستشهدًا بما فعله الإمام أبو حنيفة من التهيؤ للمسائل قبل وقوعها، وأضاف أن المركز جاء على غير مثال سابق من دُور الإفتاء الأخرى، ويستهدف طريقة استشراف السؤال قبل طرحه، ويتناول قضايا مثل السيارات ذاتية القيادة والشرائح الذكية وتقنية النانو وغيرها من النوازل.
وأشار الدكتور عواد محمود سالم، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، إلى أن النهضة لا تقوم إلا على الأصالة والمعاصرة معًا، وأن العقيدة هي الفقه الأكبر، مستشهدًا بقول الإمام النَّسَفي: حقائق الأشياء ثابتة والعلم بها متحقق، داعيًا إلى مواجهة التشكيك المعاصر في الثوابت.
وفي السياق نفسه، أوضح الدكتور محمود الهواري، الأمين المساعد لشؤون الوعظ بمجمع البحوث الإسلامية، أن الذكاء الاصطناعي اقتحم حياتنا في كل المجالات، وأنه فرصة وتهديد في الوقت ذاته، مبينًا أن أخطر تهديداته السيولة القيمية وتجرؤ غير المؤهلين على الفتوى؛ بل صدور فتاوى عبر الذكاء الاصطناعي يعرضها أصحابها على لجان الفتوى لتوثيقها، وحذر من فقدان الهُوية إذا لم نضبط الجانب الأخلاقي ونعيد فهم الحريات في التعامل مع التقنية.
كما شدد الدكتور محمد الورداني، أستاذ الإعلام المساعد بجامعة الأزهر ومدير المركز الإعلامي بمجمع البحوث الإسلامية على أهمية الإعداد البشري المسبَّق للتعامل مع الأدوات التقنية، وأننا لم نتجاوز بعدُ مرحلة رد الفعل على النوازل، بينما الغرب يتوقعها قبل وقوعها.
من جانبه، دعا الدكتور رضا محمود السعيد، أستاذ الدعوة الإسلامية بجامعة المنصورة، إلى التكامل بين العلوم لضمان الفتوى المنضبطة والتنبه لمخاطر الاعتماد الكامل على الذكاء الاصطناعي، وحذَّر من إصدار الفتاوى قبل وقوع النوازل، مع التفريق بين الحكم الشرعي والفتوى، مؤكدًا أن الأداة التقنية يجب أن تظل وسيلة مساعدة وليست أصيلة. 
فيما أشار الدكتور محمد مصطفى شعيب رئيس قسم الأبحاث بالمجمع الفقهي بجدَّة إلى أن الذكاء الاصطناعي يجمع المعلومات بلا تمحيص، مثل حاطب الليل، وقد ينقل أخطاءً وسرقات علمية، داعيًا إلى تكوين المفتين شرعيًّا وتقنيًّا والبحث وراء المعلومات وتغذية الذكاء الاصطناعي بالمعطيات الصحيحة.
وتساءل الدكتور مصطفى محمد بحيري، أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بالمنصورة حول مدى الخوف من الذكاء الاصطناعي، وشدَّد على ضرورة دخول المسلمين في مجالاته العلمية بقوة، مع وضع الضوابط الشرعية والأخلاقية، مشيرًا إلى فوائده ومخاطره على حدٍّ سواء، مثل وفرة المعلومات مقابل عدم قدرته على التمييز بين الشاذ والصحيح.
وأكد الدكتور محسن عبد الواحد سيد، مدرس العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر أن الذكاء الاصطناعي مجرد محرك بحث وأننا نفتقر إلى مثل تلك المحركات الإسلامية التي يمكن الاعتماد عليها.
وفي مداخلة له كشف الدكتور محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنه استعان بالذكاء الاصطناعي في بعض المسائل، ووجد أن كثيرًا من النصوص محرفة أو منسوبة لغير قائليها ما يستلزم تغذيته بالمعطيات الصحيحة.
وشدد الدكتور محمود صابر عرفات مدرس القانون المساعد بجامعة عين شمس على ضرورة وضع عقوبات على الشخص الافتراضي أسوةً بالطبيعي. وفي مداخلة للدكتور عمرو الشال، رئيس قسم الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية، أكد أن المراجعة والتصحيح والمعالجة للمعلومات من أهم مجالات الاشتباك مع الذكاء الاصطناعي، وأن التغذية المعرفية يجب أن تكون من مصادرنا نحن.
في حين أشار الدكتور علي السعيد، مدير إدارة التدريب بدار الإفتاء المصرية، إلى أهمية تعلم البحث في المصادر وعدم الاكتفاء باستخدام الذكاء الاصطناعي، كما أوضحت الباحثة الشرعية بدار الإفتاء المصرية الأستاذة وسام الخولي أن العقل البشري سيظل موجهًا للذكاء الاصطناعي الذي تنتجه شركات متنافسة؛ ما يستدعي التنبه لمثل تلك المخاطر.

