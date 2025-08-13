مفتي الجمهورية يؤكد دعمه للمركز الثقافي في لندن خلال مؤتمر الإفتاء العاشر

التقى الدكتور نظير محمد عياد - مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم - بإمام المركز الثقافي في لندن الدكتور فايد سعيد، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الإفتاء العاشر المنعقد تحت عنوان "صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي".

وخلال اللقاء، أكد مفتي الجمهورية دعمه الكامل للمركز الثقافي في لندن بما يحققه من رسالة تجاه المسلمين في لندن، وقال فضيلته: "دار الإفتاء داركم، وأهلًا بكم وبكل ما يساعدكم على القيام بواجبكم الشرعي والإفتائي".

من جهته، عبّر د. فايد عن امتنانه للدعوة الكريمة واختيار موضوع المؤتمر، موجّهًا الشكر لفضيلة مفتي الجمهورية على التنظيم المتميز والعدد الكبير من الحضور، وأعرب عن أمله في تعاون ودعم دار الإفتاء مع المركز فيما يتعلق بالنوازل والمستجدات التي يتعرض لها المجتمع الغربي، وإبداء الآراء الشرعية في كل ما يخص المستجدات التي يواجهها المسلمون في الخارج.



