مفتي الجمهورية يلتقي نظيره الجورجي على هامش مؤتمر الإفتاء العالمي

التقى الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الدكتور اعتبار إيمانوف، مفتي شرق جورجيا، على هامش فعاليات مؤتمر الإفتاء العالمي العاشر؛ حيث رحّب فضيلته بالضيف الكريم، معبرًا عن شكره وتقديره لتلبيتهم دعوة الحضور إلى المركز، ومؤكدًا على أهمية هذه اللقاءات في تعزيز أواصر التعاون بين المؤسسات الدينية.

وخلال اللقاء، تحدَّث فضيلة المفتي عن أهمية المؤتمر هذا العام، الذي يركِّز على الذكاء الاصطناعي، باعتباره موضوعًا عالميًّا ومحورًا جديدًا يحمل تحدياتٍ وفرصًا كبيرة أمام المؤسسات الدينية.

كما أبدى ترحيبه برغبة الجانب الجورجي في توقيع مذكرة تفاهم مع دار الإفتاء المصرية؛ مؤكدًا أن هذا التعاون يعزز تبادل المعرفة والتجارب في خدمة القضايا الإسلامية المشتركة.

مفتي جورجيا يوجه دعوة رسمية للدكتور نظير عياد لزيارة جورجيا

من جانبه، عبَّر مفتي جورجيا عن سعادته بالدعوة وحفاوة الاستقبال، مشيدًا بدور دار الإفتاء المصرية في دعم الخطاب الديني المعتدل عالميًّا.

ووجَّه دعوة رسمية لفضيلة المفتي لزيارة جورجيا، وهي الدعوة التي رحَّب بها فضيلة المفتي، مؤكدًا أنه يتشرف بهذه الزيارة للتعرُّف على التراث العلمي والمعرفي هناك، ومواصلة العمل على توطيد العلاقات بين المؤسستين.