موعد انتهاء التقديم على تشغيل 7 خطوط ميكروباص داخل بدر| أعرف الشروط

أعلن جهاز تنمية مدينة بدر، بالتنسيق مع مجلس أمناء المدينة، استكمال إجراءات التقديم للعمل على 7 خطوط داخلية لتشغيل عدد 100 سيارة ميكروباص.

يأتي ذلك في إطار تنظيم منظومة نقل الركاب بالأجرة داخل المدينة، وبناءً على موافقة السلطة المختصة ولجنة تنظيم سيارات نقل الركاب.

شروط التقديم

وأوضح الجهاز أن التقديم يخضع لعدد من الشروط، من بينها ألا يكون قد سبق للسيارة الحصول على خط سير داخل مدينة بدر، وأن تكون السيارة المتقدمة معدة للعمل كأجرة، مع تقديم صورة رخصة السيارة، وصورة البطاقة الشخصية لمالكها، وشهادة الميلاد بالنسبة للورثة حال وجودهم.

كما تشمل الشروط تقديم صحيفة الحالة الجنائية لمالك السيارة خالية من الأحكام، وعدد ثلاث صور شخصية بخلفية بيضاء، إلى جانب تحليل مخدرات للمتقدم بعد اختيار السيارة.

موعد انتهاء التقديم

كان التقديم قد بدأ يوم الأحد الموافق 7 ديسمبر 2025، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 1 يناير 2026، وذلك بمقر جهاز مدينة بدر ( الإدارة العامة للتنمية).