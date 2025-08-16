مُحرِّض.. أحمد موسى: الإرهابي محمد الصغير قال مفيش حاجة اسمها ثورة سلمية

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الإخواني الإرهابي محمد الصغير مُحرِّض، وظهر في سوريا مؤخرا.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "تحدث الإرهابي محمد الصغير عن نجاح الثورة السورية في 2011؛ بفضل السلاح".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "الإرهابي محمد الصغير قال مفيش حاجة اسمها ثورة سلمية".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "الإرهابي الإخواني محمد الصغير يُحرِّض على حمل السلاح، ونشر الفوضى في سوريا".

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن: "الإرهابي محمد الصغير يتحدث عن أهمية حمل السلاح ونشر الفوضى في الدول".