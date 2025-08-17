مد إدراج 276 قياديا من تنظيم الإخوان على قوائم الإرهاب لـ 5 سنوات أخرى.. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل قرار محكمة جنايات بمد إدراج 276 إرهابيا من قيادات وعناصر تنظيم الإخوان الإرهابي على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات أخرى.

وكتب أحمد موسى عبر حسابة بموقع إكس: “خبر مهم للغاية قررت محكمة جنايات أمن الدولة المنعقدة بغرفة المشورة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وائل محمد عمران ومحمود محمد زيدان ، مد إدراج 276 إرهابيا من قيادات وعناصر تنظيم الإخوان الإرهابي على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات أخرى”.

و تابع أحمد موسى: “تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار ومن بينهم : محمود عزت ومحمود حسين ورضا فهمى وجمال حشمت وسعد الحسينى وأمير بسام ومحمود الإبيارى ومحمود محمد الإبيارى ومحى الزايط وعلا يوسف القرضاوى وهمام على يوسف ومدحت الحداد ، وآخرين من تنظيم الإخوان الإرهابي”، وقررت المحكمة بنشر قرار مد الإدراج فى الوقائع المصرية.



وأضاف ‏ملحوظة: “شمل قرار المحكمة بمد إدراج المتهمين على قوائم الإرهابيين أسماء بعض الإرهابيين الذين يحتمل أن يكونوا ماتوا ومنهم يوسف القرضاوى ، لأنه لم يتقدم أحد من ذويهم بشكل رسمى ما يفيد أنهم ماتوا ، وقد يكونوا متعمدين ذلك ، وقد أشارت المحكمة فى قرارها الى هذه المسألة”.