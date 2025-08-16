باحث يكشف مصدر قوة جماعة الإخوان الإرهابية في الخارج

أكد ماهر فرغلي الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية إن قرار الولايات المتحدة الأمريكية الذي يتضمن إعلان جماعة الإخوان جماعة إرهابية سينعكس على حظر أموالها واستثماراتها.

حظر أفرع الجماعة ومؤسسات بأمريكا

وأشار الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» والمذاع عبر قناة «الحياة» إلى أنه حال تحقيق هذا القرار سيتم حظر أفرع الجماعة ومؤسسات ومنظمات كثيرة في الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية، لافتا إلى أن جماعة الإخوان قوتها في الخارج في مؤسساتها ومنظماتها.

وأوضح أن هناك أشخاص سيتم منعهم من السفر وتقديمهم للمحاكمة، مشيرا إلى أن الجماعة لا تعمل باسم الإخوان في أمريكا وأوروبا وأمريكا اللاتينية وفي بعض الدول حتى في الشرق.