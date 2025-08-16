ماهر فرغلي يكشف: سبب وحيد يمنع أمريكا من إعلان الإخوان كجماعة إرهابية

قال ماهر فرغلي الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية، إن مشروع تصنيف جماعة الإخوان من جانب الولايات المتحدة الأمريكية كمنظمة إرهابية تم تقديمه سابقا، وتم إفشال هذه الخطوات لأسباب تتعلق بإدارة أوباما وباين.

وأضاف الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» والمذاع عبر قناة «الحياة» أن الإدارات السابقة كانت توظف جماعة الإخوان وتستفيد من تواجدهم في بعض الدول، كما أن هناك علاقة تاريخية قديمة، وأن إعلان جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية كان أمر من الصعوبة بمكان وقتها، وذلك لكونها جماعة كبيرة ولها أفرع كثيرة.

إعلان جماعة الإخوان الإرهابية

ولفت إلى أن الفترة الماضية كان هناك العديد من الأسباب والعوامل التي كانت تصعب الموضوع، ولكن هذه المرة هناك عوامل كثيرة تقرب الولايات المتحدة الأمريكية من إعلان جماعة الإخوان الإرهابية لأول مرة، إلا إذا قدمت جماعة الإخوان أشياء لأمريكا وطبيعتها عن هذا الموضوع.