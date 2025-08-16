ماهر فرغلي: هناك عناصر في أمريكا ثبت أنها كانت مع جماعة الإخوان

قال ماهر فرغلي الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية إن ما تفعله الجماعة الإرهابية من مظاهرات في تل أبيب أمام السفارة المصرية يصب في مصلحة إسرائيل، وأنها تقدم بعض الأشياء حتى لا تعلن إرهابية.

مظاهرات الجامعات الأمريكية

وأكد الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» والمذاع عبر قناة «الحياة» على أن هناك أسباب دافعة في هذا الاتجاه، ويأتي على رأسها المظاهرات التي قامت بها جماعة الإخوان في الجامعات الأمريكية، فضلا عن دعمها لحركة حماس، وهناك ثبوت وأدلة كثيرة على علاقتها بإرهابيين، فضلا عن تمويلها لجماعات مثل القاعدة.

ولفت إلى الأفكار الأيدلوجية الكثيرة التي تتلاقى فيها جماعة الإخوان مع الجماعات الإرهابية، موضحا أن هناك عناصر في الولايات المتحدة الأمريكية ثبت أنها كانت مع جماعة الإخوان، فضلا عن المنظمات الإخوانية الموجودة في أمريكا ثبت أنها تدعم إرهابيين.