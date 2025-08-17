حقي هجيبه بالقانون.. أول تعليق من ضحايا حادث مطاردة طريق الواحات

كشفت “رنا” إحدى المصابات في حادث مطاردة طريق الواحات في أول ظهور إعلامي لها، تفاصيل مروعة عن اللحظات التي عاشتها خلال الحادث، مؤكدة أنها لا تزال تعاني من آثار نفسية وجسدية شديدة.

وقالت رنا: “مش فاكرة غير إني كنت بصرخ: إلحقيني يا ماما، أنا عملت حادثة وبموت، أربع مرات كلمت ماما وبقولها نفس الجملة، وكل مرة بنسى إني كلمتها قبل كده”.

وأضافت رنا خلال لقائها مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" والمذاع عبر قناة صدى البلد 2: “رجلي كلها جروح، وظهري مليان كدمات، مش قادرة حتى أدخل الحمام لوحدي، ماما هي اللي بتدخلني، أنا مش قادرة”.

عودة الحق بالقانون

وأكدت رنا تمسكها بحقها القانوني قائلة: “مفيش صلح.. حقي هجيبه بالقانون، وأنا القانون في صفي. اتعاملت معاملة محترمة جدًا في النيابة والقسم، وكل الناس اللي قابلتهم كانوا محترمين”.

وانتقدت رنا التعليقات السلبية التي تطالبها بالتنازل قائلة: "الكومنتات اللي بشوفها عن التنازل مستفزة جدًا، لو كانوا مكاننا ومكان ولادهم، مش هيقولوا كده، أنا شفت الموت بعيني، وربنا كتب لنا عمر جديد أنا وأصحابي.. إحنا خرجنا من الحادثة بمعجزة إلهية، كنا قريب نكون من تعداد الموتى".