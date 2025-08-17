اتصالات النواب: 70 % انخفاضا في جرائم الابتزاز الإلكتروني بعد مواجهتها إلكترونيا

شدد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب على أن القوانين التكنولوجية مختلفة تمامًا عن القوانين الأخرى التي تناقشها باقي اللجان في مجلس النواب، لافتا إلى أن القانون يشمل تعديلات بشأن التيك توكر ولكن في قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية.

التشهير والابتزاز

وأضاف رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” والمذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامي أحمد موسى أن عقوبات الجرائم الإلكترونية في التشهير والابتزاز تبدأ من سنة وحتى 7 سنوات.



وأردف أن هناك انخفاض بنسبة 70 % في جرائم الابتزاز الإلكتروني بعد مواجهتها إلكترونيًا، لافتا إلى أنه لا توجد حالة واحدة مخالفة للذوق العام تم ارتكابها بعد حملات الداخلية لضبط مرتكبي الأفعال التي تخدش الحياء العام.

منصات السوشيال ميديا

وشدد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أنه يتم رصد حاليا للمخالفات والجرائم الإلكترونية والتي تتعلق بحالات السب والشتم والتجاوزات على منصات السوشيال ميديا وتشمل المنشورات والفيديوهات المختلفة.

