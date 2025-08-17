اتصالات النواب: الانتهاء من 70% من ملامح مشروع قانون الذكاء الاصطناعي

قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب إن كثير من المواطنين يتسائلون عن قانون الذكاء الاصطناعي، والجدير بالذكر أن الدولة أعدت بالفعل قانون ينظم هذا الأمر، وتم الانتهاء من 70% من ملامح مشروع قانون الذكاء الاصطناعي.

ملامح قانون الذكاء الاصطناعي

وأضاف رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» أن ملامح القانون سيتم الانتهاء منها خلال أسابيع لتقديمها لمجلس النواب، والذي يحدد مجالات الاستخدام ويتماشى مع التطور التكنولوجي والاستثمار.

وأكد النائب أحمد بدوي على نوعية الأجهزة المستخدمة وجرائم الذكاء الاصطناعي، فضلا عن التعريفات المرتبطة بها، وتصنيف الأنشطة داخل قانون تنظيم الذكاء الاصطناعي.