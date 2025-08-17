أحمد موسى: لابد من ردع حتى لا يتسبب الذكاء الاصطناعي في أزمات للأشخاص والدولة

قال الإعلامي أحمد موسى إن الدولة المصرية لابد أن تستثمر في الذكاء الاصطناعي، مؤكدا على ضرورة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي.

اجتماع الرئيس السيسي اليوم

وأكد الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» على ضرورة عمل تشريع يساعد على الاستثمار، مشيرا إلى اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بشأن الذكاء الاصطناعي.

تقديم الخدمات والاتصالات

ولفت إلى أهمية الاجتماع وتقديم الخدمات والاتصالات، كما تناول الاجتماع أيضا المخاطر التي تنتج عن هذا الأمر.

وشدد الإعلامي أحمد موسى على ضرورة أن يكون هناك ردع حتى لا يتسبب في أزمات للأشخاص والدولة.