تعرف على مباريات اليوم بالجولة الخامسة لدوري سيدات السلة

تنطلق اليوم منافسات الجولة الخامسة من دوري سيدات السلة لموسم 2025-2026، والتي ستشهد منافسة قوية بين الفرق المتنافسة على لقب هذا الموسم.

ومن المنتظر أن تشهد مباريات اليوم مواجهة الجزيرة أمام الأهلي في الرابعة مساءً على صالة مركز شباب الجزيرة، فيما سيواجه هليوبوليس نظيره سموحة بصالة نادي هليوبوليس في الخامسة مساءً، بينما يلتقي مصر للتأمين وسبورتنج بصالة مركز شباب الجزيرة في السادسة مساءً، وتُقام في نفس التوقيت مباراة الصيد أمام نيوجيزة بصالة نادي الصيد.

وتُقام منافسات الدور الترتيبي لدوري سيدات السلة بنظام الذهاب والإياب، إذ يحصل الفائز في كل مباراة على نقطتين، مقابل نقطة واحدة للمهزوم، وذلك للترتيب من الأول إلى الثامن، وتحديد مواجهات الدور ربع النهائي.

ويشارك في الدوري الترتيبي 8 فرق، وهي: الأهلي، وسبورتنج، والجزيرة، وهليوبوليس، والصيد، ونيوجيزة، وسموحة، ومصر للتأمين.

وتُذاع مباريات دوري سيدات السلة مباشرةً عبر قناة اتحاد السلة على يوتيوب