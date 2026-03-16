القبض على سائق نقل صدم سيارة شخص بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر قائد سيارة ملاكى من قائد سيارة نقل "مقطورة" لقيامه بالسير برعونة وإصطدامه بسيارة ملاكى أثناء سيرها بأحد الطرق ولاذ بالهرب بالقاهرة.

بالفحص أمكن التوصل إلى قائد السيارة الملاكى "المجنى عليه" (نجار – مقيم بالقليوبية) وبسؤاله قرر بحدوث تلفيات بسيارته جراء الواقعة "دون حدوث إصابات له ومستقليها صحبته" ، وعدم تحريره محضر بالواقعة وإنصرافه من موقع الحادث .

أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة "سارية التراخيص" بمقطع الفيديو وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، وعلل هروبه خشية تعدى الأهالى عليه .

تم التحفظ على السيارة .. وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها .