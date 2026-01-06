قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

اتحاد السلة على الكراسي المتحركة يعلن قائمة اللاعبين والمعسكر النهائي قبل البطولة العربية

السلة على الكراسي المتحركة
السلة على الكراسي المتحركة
محمد سمير

أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة على الكراسي المتحركة، برئاسة مي زين الدين، تفاصيل المعسكر الإعدادي لمنتخب مصر الأول، في إطار الاستعدادات النهائية للمشاركة في البطولة العربية للمنتخبات، المقرر إقامتها في دولة الكويت خلال شهر يناير الجاري.

ومن المقرر أن ينطلق معسكر المنتخب خلال الفترة من 8 يناير وحتى 26 يناير، ويقام في صالة حسن مصطفى، بمشاركة 20 لاعبا، في خطوة تستهدف رفع معدلات الجاهزية الفنية والبدنية قبل خوض المنافسات العربية، التي تمثل محطة مهمة في برنامج الإعداد لبطولة أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ويقود منتخب مصر للكراسي المتحركة جهاز فني جديد مكون من : إسماعيل عكاشة مديرا فنيا وجمال جاد الرب مدربا عاما ومحمود حسن مدربا مساعدا  ودكتور نادر سمير للعلاج الطبيعي ومحمد الوصيف مدير إداري وعبد العال مختار خدمات معاونة.

وشهدت قائمة المنتخب المختارة للمعسكر انضمام عدد من العناصر المحترفة في الدوري الإماراتي، على رأسهم أشرف أبو زيد وأحمد صلاح، في إطار تدعيم الصفوف بعناصر تمتلك احتكاكًا دوليًا وخبرات تنافسية.

وضمت قائمة اللاعبين المشاركين في المعسكر كل من: مجدي طلعت، أحمد فتحي، توبة نجدي، مصطفى محمد، حسب النبي، محمود محفوظ، عمر سعد إبراهيم، محمد فرج، أحمد عصام، موكشا، زياد عبد الرحمن، ربيع العوا، مؤمن أبو رواش، عبد الله حمادة، عبد الرحمن إبراهيم، أشرف أبو زيد، أحمد صلاح.

ويستهدف الجهاز الفني خلال فترة المعسكر التركيز على الجوانب التكتيكية والبدنية، ورفع مستوى الانسجام بين اللاعبين، خاصة في ظل وجود عناصر جديدة ومحترفة، مع تكثيف التدريبات الجماعية والمواقف الخططية التي تتناسب مع طبيعة المنافسات المنتظرة في البطولة العربية.

ووضع اتحاد سلة الكراسي المتحركة خطة لتجهيز المنتخب بأفضل صورة ممكنة، وتعزيز فرصه في المنافسة القوية خلال البطولة العربية بالكويت، باعتبارها خطوة مهمة على طريق الاستعداد لبطولة أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

