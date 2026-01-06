قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خطة استباقية.. وزيرة البيئة توجه بتطوير آليات رصد مصادر تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى
التعليم: بدء امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 الفصل الدراسي الأول .. السبت
موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر يناير.. رابط الاستعلام الفوري
القبض على 5 سيدات يمارسن الرذيلة بالإسكندرية
الداخلية تنقذ 15 طفلا من عصابات التسول بالقاهرة
تحويلات مالية وهمية.. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل مليار جنيه
مد فترة تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2026 حتى 10 يناير
منافس مصر.. موعد مباراة ساحل العاج وبوركينا فاسو في ثمن نهائي أمم أفريقيا
كامل الوزير يشهد توقيع شراكة جديدة لتعظيم دور المشروعات الصغيرة والصناعات المغذية
وفاة حماة المخرج خالد دياب.. وصول الجثمان لمسجد الشرطة بـ6 أكتوبر
حسن عصفور يكشف كواليس أول لقاء مع ياسر عرفات وعلاقته بأبو مازن
ثلاث إصابات تضرب الفراعنة أمام بنين.. منتخب مصر يفقد قوته الضاربة قبل ربع النهائي
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

منافس مصر.. موعد مباراة ساحل العاج وبوركينا فاسو في ثمن نهائي أمم أفريقيا

ساحل العاج
ساحل العاج
إسلام مقلد

تتجه أنظار الجماهير المصرية نحو مباراة ساحل العاج أمام منافسه بوركينا فاسو التي تقام اليوم ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وينتظر منتخب مصر الفائز من مباراة ساحل العاج وبوركينا فاسو في دور ربع النهائي من البطولة.

موعد مباراة ساحل العاج وبوركينا فاسو 

يلعب منتخب ساحل العاج ضد بوركينا فاسو اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة beIN Sports Max 1

ويسعي منتخب ساحل العاج لمواصلة الانتصارات التي بدأها في بطولة أمم أفريقيا حيث احتل صدارة المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط من فوزين على موزمبيق والجابون وتعادل أمام الكاميرون.

ولم يتعرض منتخب ساحل العاج للخسارة سوى في مباراة واحدة خلال أخر عشر مواجهات لعبها محققا الفوز في 8 وتعادل في لقائين 

فيما يدخل منتخب بوركينا فاسو المباراة بطموحات مرتفعة بعد صعوده في المركز الثاني بالمجموعة الخامسة بفوز على السودان وغينيا الاستوائية وخسارة أمام الجزائر.

منحة

1500 جنيه لكل شخص بالبطاقة.. أماكن صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنظمة

الدواجن

بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026

رجال المرور

غرامة 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد السيارة في وقت معين

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 6-1-2026

صورة من اللقطة المثيرة

موقف غامض.. لقطة لا تليق في مباراة مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

الدواجن

قفزة مفاجئة في أسعار الدواجن.. الزراعة تكشف الأسباب وموعد الانخفاض

إسلام كابونجا

أغاني تدعم البلطجة والعنف.. كواليس القبض على إسلام كابونجا

الفنان أحمد مكي

رفضت تسليمه كشوف حساباته.. أحمد مكي يحرر محضرا ضد مديرة أعماله

حسن عمار، عضو مجلس النواب

النائب حسن عمار: فصل تشريعي حاسم لخدمة المواطن وبورسعيد على رأس الأجندة البرلمانية

د. جيهان شاهين

النائبة جيهان شاهين: نودع برلمانًا أدى دوره ونستقبل مجلسًا جديدًا يواكب تطلعات المواطن

صورة تعبيرية

لـ ملاك العقارات.. المواعيد النهائية لتقديم الإقرارات الضريبية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

