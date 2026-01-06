قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجارات القديمة
بسبب أغانيه.. مطرب المهرجانات إسلام كابونجا يواجه الغرامة والحبس 5 سنوات
43 مليون وحدة معفاة.. كم وصل حد الإعفاء الضريبي رسمياً؟
الرئيس السيسي مهنئا البابا تواضروس: أدعو الله أن يديم على مصر نعمة التآخي والترابط
تأسيس شركة متخصصة بالطاقة الشمسية بالتعاون بين العربية للتصنيع والكهرباء
100 ألف جنيه.. القوات المسلحة تصرف تعويضات لأسر الشهداء والمصابين في الحروب السابقة وتحدد آليات التواصل
قطر: نكثّف جهودنا مع الوسطاء لضمان المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة
خوفا من طهران.. مصادر: نتنياهو بعث برسالة مهمة إلى إيران عبر بوتين
الاتحاد الأوروبي: إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة أولوية عاجلة مع تفاقم الأزمة
الاتحاد الأوروبي يحذر من عرقلة عمل المنظمات غير الحكومية في غزة
صدمة قبل ربع النهائي| ثلاث إصابات تقلب موازين الفراعنة.. هل يتمكن حسام حسن من إيجاد الحلول؟
إبراهيم دياز يتصدر ومحمد صلاح يلاحقه.. ترتيب هدافي بطولة أمم إفريقيا 2025
رياضة

صدام ناري في دور الـ16.. كوت ديفوار تواجه بوركينا فاسو في صراع التأهل ومصر تترقب الفائز

كوت ديفوار وبوركينا فاسو
كوت ديفوار وبوركينا فاسو
منتصر الرفاعي

تتجه أنظار عشاق الكرة الأفريقية مساء اليوم الثلاثاء إلى ملعب مراكش الذي يحتضن مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين منتخبي كوت ديفوار وبوركينا فاسو ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا في المغرب.

موعد مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو

تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين حيث يسعى كل منتخب لانتزاع بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

القناة الناقلة للمباراة

ومن المقرر أن تُذاع مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو عبر قناة beIN SPORTS MAX HD2، الناقل الحصري لمنافسات البطولة.

مصر تترقب الفائز

تحظى المباراة باهتمام خاص من الجماهير المصرية إذ ينتظر منتخب مصر الفائز من هذه المواجهة لملاقاته في الدور ربع النهائي في لقاء مقرر له التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ما يزيد من أهمية وقوة المباراة.

مشوار المنتخبين في دور المجموعات

وتأهل منتخب كوت ديفوار إلى دور الـ16 بعدما تصدر المجموعة السادسة متفوقا على منتخبي الكاميرون وموزمبيق بينما حجز منتخب بوركينا فاسو بطاقة العبور بعدما حل وصيفا للمجموعة الخامسة خلف منتخب الجزائر.

نجوم كوت ديفوار

يعول المنتخب الإيفواري بشكل كبير على تألق نجمه الشاب عماد ديالو جناح مانشستر يونايتد الذي قدم مستويات لافتة خلال الدور الأول بفضل سرعته ومهاراته العالية وقدرته على صناعة الفارق في اللحظات الحاسمة.

كما يبرز يان ديوماندي مهاجم لايبزيج الألماني كأحد الأوراق الهجومية المهمة لما يتمتع به من نشاط وتحركات مستمرة في الخط الأمامي رغم غياب الحسم التهديفي عنه حتى الآن.

قلق في معسكر بوركينا فاسو

في المقابل، يواجه منتخب بوركينا فاسو أزمة محتملة قبل اللقاء مع الشكوك التي تحيط بمشاركة الحارس الأساسي هيرفي كوفي، لاعب أنجيه الفرنسي بعد تعرضه لإصابة عضلية خلال مواجهة السودان في ختام دور المجموعات.

التشكيل المتوقع لكوت ديفوار

من المنتظر أن يبدأ إيميرس فاييه المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار اللقاء بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: فوفانا.

الدفاع: أجبادو - نديكان - كوسونو - كونان.

الوسط: فرانك كيسي - إبراهيما سنجاري - فوفانا.

الهجوم: ويلفريد زاها - جيساند - عماد ديالو.

التشكيل المتوقع لبوركينا فاسو

وعلى الجانب الآخر، يتوقع أن يعتمد براما تراوري المدير الفني لمنتخب بوركينا فاسو، على التشكيل التالي:

حراسة المرمى: كوفي.

الدفاع: كواسي - دايو - تابسوبا - ياجو.

الوسط: سانجاري - كي - توريه.

في خط الهجوم: برتراند تراوري - واتارا - لاسينا تراوري

وتبقى كل الاحتمالات واردة في مواجهة مرتقبة ينتظر أن تشهد صراعا قويا حتى اللحظات الأخيرة في ظل طموحات المنتخبين في مواصلة المشوار القاري.

كوت ديفوار وبوركينا فاسو كوت ديفوار بوركينا فاسو كأس أمم أفريقيا منتخب مصر

