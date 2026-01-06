موعد انطلاق بطولة مصر الدولية للمضمار على استاد القاهرة

تستضيف مصر بطولة مصر الدولية للمضمار خلال الفترة من 1 إلى 5 أبريل المقبل، على مضمار استاد القاهرة الدولي، في إطار خطة الاتحاد لتنشيط البطولات الدولية واستضافة كبرى المنافسات على أرض مصر.



ومن المتوقع أن تشهد البطولة مشاركة واسعة من العديد من الدول، بما يعكس قدرة مصر على خريطة رياضة المضمار، ويمنح البطولة قوة تنافسية كبيرة وفرصة احتكاك مميزة للاعبين.

ويواصل مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة الكابتن أيمن علي حسن، عقد اجتماعاته بشكل مستمر من أجل الإعداد والتنظيم للبطولة بأفضل صورة ممكنة، سواء على المستوى الفني أو التنظيمي، لضمان خروج الحدث بشكل يليق باسم ومكانة الرياضة المصرية.

وعلى الصعيد الفني، يستعد المنتخب الوطني للمضمار بقوة للمشاركة في البطولة، تحت قيادة المدير الفني محمد إبراهيم، وإشراف العقيد إيهاب صبري، عضو مجلس الإدارة والمشرف على منتخبات المضمار، والكابتن نشأت عبد السلام، المدير الإداري للمنتخبات، حيث يخوض اللاعبون برنامج إعداد مكثفا يهدف إلى رفع الجاهزية الفنية والبدنية، وتحقيق نتائج مميزة أمام المدارس المختلفة المشاركة في البطولة.

وتُعد بطولة مصر الدولية للمضمار محطة مهمة في أجندة الموسم، وفرصة ذهبية لمشاركة اللاعبين المميزين المرشحين للفوز بالميداليات.