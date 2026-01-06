ترقب مصري ..تشكيل كوت ديفوار وبوركينا فاسو المتوقع قبل موقعة أمم أفريقيا

تتجه أنظار الجماهير المصرية نحو مباراة كوت ديفوار أمام منافسه بوركينا فاسو التي تقام اليوم ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وينتظر منتخب مصر الفائز من مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو في دور ربع النهائي من البطولة.

موعد مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو

يلعب منتخب كوت ديفوارد ضد بوركينا فاسو اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة beIN Sports Max 1

تشكيل كوت ديفوار المتوقع

حراسة المرمى: البان لافوت

خط الدفاع: أرميل زهوري - عثمان ديوماندي - إيمانويل أجبادو - كريستوفر أوبيري

خط الوسط: فرانك كيسي - جان مايكل سيري - كريست إيناو أولاي

خط الهجوم: عمر دياكيتي - جان فيليب كراسو - ويلفريد زاها.





تشكيل بوركينا فاسو المتوقع ضد كوت ديفوار

حراسة المرمى: كيليان نيكيما

خط الدفاع: إيسوفو دايو - إيدموند تابسوبا - أرسين كواسي - سيدريك بادولو

خط الوسط: سعيدو سيمبوري - عزيز كي - بلاتي توريه

خط الهجوم: سيرياك إيري كالو - جورجي مينونجو - لاسينا تراوري