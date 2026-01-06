قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

مصر تستضيف البطولة العربية لألعاب القوى ناشئين وشباب

محمد سمير

يستعد الاتحاد المصري لألعاب القوى لاستضافة البطولة العربية لفئات 16 و23 سنة، بعد الفوز بحق استضافة بطولتين عربيتين خلال عام 2026.

موعد البطولة العربية لألعاب القوى 

وتستضيف مصر البطولة العربية للفئات العمرية تحت 16 وتحت 23 سنة خلال الفترة من 25 إلى 29 يونيو 2026، يعقبها تنظيم البطولة العربية تحت 18 سنة (ناشئين وناشئات) في الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر 2026، بمشاركة واسعة من المنتخبات العربية.

تأتي هذه الاستضافات تأكيدًا للدور المحوري الذي يقوم به الاتحاد المصري لألعاب القوى في دعم وتأهيل الكوادر المصرية من الحكام والمدربين والإداريين، إلى جانب إتاحة فرص الاحتكاك القوي واكتساب الخبرات الدولية للاعبين، استكمالًا لسلسلة النجاحات التنظيمية والفنية التي حققها الاتحاد خلال السنوات الأخيرة.

وفي هذا السياق أعرب العميد حاتم فودة، رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى، عن اعتزازه باستضافة البطولتين، مؤكدًا أن ذلك يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها مصر لدى الاتحاد العربي لألعاب القوى.

كما أوضح فودة أن استضافة بطولتين عربيتين في عام واحد هو تتويج لجهود كبيرة بذلها الاتحاد خلال الفترة الماضية على المستويين التنظيمي والفني، كما يمثل فرصة مهمة لتطوير منظومة ألعاب القوى المصرية، ورفع كفاءة كوادرنا، ومنح لاعبينا احتكاكًا قويًا مع مختلف المدارس العربية.

وأضاف أن مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوي المصري يولي اهتمامًا خاصًا بخروج البطولتين بأعلى مستوى تنظيمي وفني يليق باسم مصر، مشيرًا إلى أن هذا النجاح يأتي بدعم ورعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الذي يحرص دائمًا على مساندة الاتحادات الرياضية وتمكينها من استضافة كبرى الفعاليات الدولية.

واختتم العميد حاتم فودة رئيس الاتحاد تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من العمل لتوسيع قاعدة الممارسة، واكتشاف المواهب، وتحقيق نتائج متميزة على المستويين العربي والدولي.

