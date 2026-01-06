تشيلسي يحسم هوية مدربه الجديد.. من يخلف ماريسكا ؟

أنهى نادي تشيلسي الجدل حول هوية مدربه الجديد، بعد أيام قليلة من قرار إقالة الإيطالي إنزو ماريسكا بسبب تراجع النتائج خلال الفترة الماضية.

وأكد الصحفي الشهير فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار سوق الانتقالات، عبر حسابه على منصة «إكس»، أن ليام روسينيور أصبح المدير الفني الجديد لنادي تشيلسي، في خطوة وُصفت بالحاسمة داخل أروقة النادي اللندني.

وأعرب روسينيور عن سعادته الكبيرة بتولي المهمة، مؤكدًا أن تدريب تشيلسي يمثل فرصة لا تُعوض، خاصة أنه أحد أكبر الأندية في العالم وبطل سابق على الساحة الدولية، مشيرًا إلى أن القرار يحمل بعدًا إنسانيًا أيضًا لعودته إلى لندن بالقرب من عائلته.

وأضاف المدرب الإنجليزي أن تجربته مع ستراسبورج الفرنسي كانت من أفضل فترات حياته المهنية، لكنه لم يستطع رفض عرض تشيلسي، لما يحمله من طموح وتاريخ كبير.

وكان نادي ستراسبورج قد أعلن في وقت سابق سماحه لروسينيور بالسفر إلى لندن من أجل التفاوض مع إدارة تشيلسي، مع التأكيد على أن الإعلان الرسمي عن الصفقة لن يتم إلا بعد تعيين مدرب جديد للفريق الفرنسي.

يُذكر أن تشيلسي قرر الاستغناء عن خدمات إنزو ماريسكا عقب سلسلة من النتائج غير المرضية هذا الموسم، رغم تعادل الفريق مؤخرًا مع مانشستر سيتي بنتيجة 1-1 على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.