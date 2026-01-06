قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

موقف غامض.. لقطة لا تليق في مباراة مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

صورة من اللقطة المثيرة
صورة من اللقطة المثيرة
إسلام مقلد

شهدت مباراة منتخب مصر أمام بنين، التي أقيمت أمس ضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية، واقعة مثيرة للانتباه بعدما رصد حكم اللقاء وجود مخالفة في ملابس أحد لاعبي منتخب بنين.

وخلال مجريات المباراة، لاحظ الحكم أن اللاعب يرتدي شيئًا غير قانوني أسفل الشورت، عبارة عن “استرتش” مخالف للوائح المعتمدة، ليقرر على الفور إيقاف اللعب وإعادة اللاعب إلى دكة البدلاء من أجل إزالة المخالفة قبل السماح له بالعودة إلى أرض الملعب.

إلتفاف اللاعبين حوله لحجب الرؤية

وأثناء توجه اللاعب إلى خارج الملعب، قام لاعبو دكة بدلاء منتخب بنين بالالتفاف حوله، في محاولة لحجب الرؤية ومنع الكاميرات من التقاط ما يحدث خلال إزالة المخالفة، وهو المشهد الذي أثار علامات استفهام داخل الملعب وعلى شاشات المتابعة.

العودة لاستكمال المباراة

وبعد الانتهاء من إزالة الاسترتش المخالف والتأكد من التزام اللاعب باللوائح، سمح له حكم المباراة بالعودة مرة أخرى إلى أرض الملعب واستكمال اللقاء بشكل طبيعي.

وتأتي هذه الواقعة ضمن سلسلة من التفاصيل التحكيمية التي صاحبت مواجهة مصر وبنين، والتي شهدت توترًا وندية كبيرة حتى حسمها المنتخب المصري لصالحه، في مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية قبل أن ينجح الفراعنة في حجز بطاقة التأهل.

 

فوز منتخب مصر

نجح منتخب مصر في العبور لدور الـ 8 من بطولة كأس الأمم الإفريقية،  بعد الفوز علي بنين بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأنهى منتخب مصر الشوط الإضافي الأول، أمام بنين بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا.

ونجح ياسر إبراهيم لاعب منتخب مصر، في إحراز هدف الفراعنة الثاني أمام بنين في الدقيقة 97 من عمر المباراة في الشوط الإضافي الأول.

وعزز محمد صلاح تقدم منتخب مصر بهدف ثالث في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة.

وانتهت مباراة منتخب مصر وبنين في دور الـ16 لكأس أمم أفريقيا 2025 بالتعادل الإيجابي 1-1 فى وقتها الاصلي، حيث تقدم منتخب مصر أولاً بهدف مروان عطية في الدقيقة 69، قبل أن يعادل منتخب بنين النتيجة عن طريق جوديل دوسو في الدقيقة 83، ليلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي.

منتخب مصر بنين كأس الأمم الإفريقية منتخب بنين الشورت

