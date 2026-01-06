قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
43 مليون وحدة معفاة.. كم وصل حد الإعفاء الضريبي رسمياً؟
الرئيس السيسي مهنئا البابا تواضروس: أدعو الله أن يديم على مصر نعمة التآخي والترابط
تأسيس شركة متخصصة بالطاقة الشمسية بالتعاون بين العربية للتصنيع والكهرباء
100 ألف جنيه.. القوات المسلحة تصرف تعويضات لأسر الشهداء والمصابين في الحروب السابقة وتحدد آليات التواصل
قطر: نكثّف جهودنا مع الوسطاء لضمان المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة
خوفا من طهران.. مصادر: نتنياهو بعث برسالة مهمة إلى إيران عبر بوتين
الاتحاد الأوروبي: إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة أولوية عاجلة مع تفاقم الأزمة
الاتحاد الأوروبي يحذر من عرقلة عمل المنظمات غير الحكومية في غزة
صدمة قبل ربع النهائي| ثلاث إصابات تقلب موازين الفراعنة.. هل يتمكن حسام حسن من إيجاد الحلول؟
إبراهيم دياز يتصدر ومحمد صلاح يلاحقه.. ترتيب هدافي بطولة أمم إفريقيا 2025
موعد مباراة مصر القادمة بعد الفوز على بنين في أمم أفريقيا
أسامة ربيع: زيادة الطاقة الإنتاجية للوحدات البحرية والتوسع لتلبية السوق المحلي وفتح أسواق التصدير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر لكرة اليد يواجه البرتغال وإيران 8 و10 يناير وديا

منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد
عبدالله هشام

يخوض منتخب مصر الأول لكرة اليد حاليًا معسكر إعداد قويا في إسبانيا تحت قيادة المدير الفني الإسباني باسكوال، في إطار استعداداته لخوض منافسات بطولة الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في رواندا خلال الفترة من 21 حتى 31 يناير الجاري.

ويأتي معسكر منتخب مصر لكرة اليد كجزء من المرحلة الأخيرة في برنامج الإعداد الذي يسعى لتجهيز الفراعنة بأفضل صورة ممكنة للدفاع عن لقب البطولة للمرة الرابعة على التوالي.

من المقرر أن يعود منتخب مصر لكرة اليد مباشرة من المعسكر الأوروبي إلى مصر، ومنها يتوجه مباشرة إلى رواندا لخوض المنافسات، في ظل طموحات كبيرة لتحقيق الإنجاز القاري والمحافظة على هيمنة الفراعنة في كرة اليد.

ويأتي المعسكر الإسباني ضمن جهود اتحاد كرة اليد المصري برئاسة خالد فتحي، الذي يسعى لتجهيز المنتخب على أعلى مستوى قبل انطلاق البطولة.

وفي خطوة مهمة لتعزيز جاهزية الفريق، يشارك منتخب مصر لكرة اليد في الدورة الدولية الودية التي تستضيفها إسبانيا خلال الفترة من 8 إلى 11 يناير 2026، بمشاركة 6 منتخبات عالمية تم تقسيمها إلى مجموعتين، وتضم مصر والبرتغال وإيران وإسبانيا وتونس وسلوفاكيا.

أول مباريات منتخب مصر لكرة اليد

وستكون أولى مباريات الفراعنة في الدورة أمام منتخب البرتغال يوم 8 يناير، يليها مواجهة منتخب إيران يوم 10 يناير، قبل خوض مباراة تحديد المراكز في ختام الدورة، في إطار البرنامج الأوروبي لإعداد اللاعبين وزيادة الجاهزية قبل انطلاق بطولة إفريقيا في رواندا

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية لبطولة إفريقيا، التي تضم منتخبات الجابون وأنجولا وأوغندا، حيث سيخوض مواجهاته على النحو التالي:
    •    مصر × الجابون يوم 21 يناير
    •    مصر × أنجولا يوم 22 يناير
    •    مصر × أوغندا يوم 24 يناير

وشهد المعسكر تواجد جميع العناصر الأساسية للمنتخب إلى جانب عدد من الوجوه الشابة الواعدة، في مقدمتهم:

حراسة المرمى: محمد علي، محمد عصام الطيار، عبد الرحمن حميد
الظهير الأيمن: يحيى خالد، مهاب عبد الحق، محسن رمضان
الجناح الأيمن: أكرم يسري، محمد عماد أوكا
الجناح الأيسر: أحمد هشام سيسا، محمد مؤمن صفا
الدائرة: إبراهيم المصري، أحمد عادل، ياسر سيف، محمود عبد العزيز «جدو»
الظهير الأيسر: علي زين، أحمد هشام دودو، نبيل شريف، هشام صلاح
صانع الألعاب: يحيى الدرع، سيف الدرع .

منتخب مصر لكرة اليد منتخب مصر كرة اليد منتخب اليد بطولة أمم أفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة

1500 جنيه لكل شخص بالبطاقة.. أماكن صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنظمة

الدواجن

بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026

رجال المرور

غرامة 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد السيارة في وقت معين

صورة من اللقطة المثيرة

موقف غامض.. لقطة لا تليق في مباراة مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 6-1-2026

الدواجن

قفزة مفاجئة في أسعار الدواجن.. الزراعة تكشف الأسباب وموعد الانخفاض

إسلام كابونجا

أغاني تدعم البلطجة والعنف.. كواليس القبض على إسلام كابونجا

الفنان أحمد مكي

رفضت تسليمه كشوف حساباته.. أحمد مكي يحرر محضرا ضد مديرة أعماله

ترشيحاتنا

أرشيفية

رويترز: وصول المبعوثين الأمريكيين ويتكوف وكوشنر إلى قصر الإليزيه

أرشيفية

الاتحاد الأوروبي يحذر من تفاقم الوضع الإنساني في غزة مع دخول الشتاء

منتخب مصر

ناقد رياضي: مباراة منتخب مصر في دور الـ 8 ستكون صعبة أمام كوت ديفوار أو بوركينا فاسو

بالصور

طريقة عمل فيليه سمك بالثوم والليمون في الطاسة

طريقة عمل فيليه سمك بالثوم والليمون في الطاسة
طريقة عمل فيليه سمك بالثوم والليمون في الطاسة
طريقة عمل فيليه سمك بالثوم والليمون في الطاسة

علاج لنزلات البرد .. فوائد لا تعرفها عن تناول الملوخية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الملوخية؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الملوخية؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الملوخية؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحيراتي

الفول الحيراتي
الفول الحيراتي
الفول الحيراتي

زيت الزيتون.. فوائد بالجملة للقلب والشعر والبشرة

زيت الزيتون.. فوائد بالجملة للقلب و الشعر و البشرة
زيت الزيتون.. فوائد بالجملة للقلب و الشعر و البشرة
زيت الزيتون.. فوائد بالجملة للقلب و الشعر و البشرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

المزيد