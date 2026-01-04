منتخب اليد يواجه البرتغال استعدادا لبطولة إفريقيا

يخوض منتخب مصر الأول لكرة اليد حاليًا معسكر إعداد قوي في إسبانيا تحت قيادة المدير الفني الإسباني باسكوال، في إطار استعداداته لخوض منافسات بطولة الأمم الأفريقية المزمع إقامتها في رواندا خلال الفترة من 21 حتى 31 يناير الجاري.

ويأتي هذا المعسكر كجزء من المرحلة الأخيرة في برنامج الإعداد الذي يسعى لتجهيز الفراعنة بأفضل صورة ممكنة للدفاع عن لقب البطولة للمرة الرابعة على التوالي.

من المقرر أن يعود المنتخب مباشرة من المعسكر الأوروبي إلى مصر، ومنها يتوجه مباشرة إلى رواندا لخوض المنافسات، في ظل طموحات كبيرة لتحقيق الإنجاز القاري والمحافظة على هيمنة الفراعنة في كرة اليد.

ويأتي المعسكر الإسباني ضمن جهود اتحاد كرة اليد المصري برئاسة خالد فتحي، الذي يسعى لتجهيز المنتخب على أعلى مستوى قبل انطلاق البطولة .

وفي خطوة مهمة لتعزيز جاهزية الفريق، يشارك منتخب مصر الأول لكرة اليد في الدورة الدولية الودية التي تستضيفها إسبانيا خلال الفترة من 8 إلى 11 يناير 2026، بمشاركة 6 منتخبات عالمية تم تقسيمها إلى مجموعتين، وتضم مصر والبرتغال وإيران وإسبانيا وتونس وسلوفاكيا.

وستكون أولى مباريات الفراعنة في الدورة أمام منتخب البرتغال يوم 8 يناير، يليها مواجهة منتخب إيران يوم 10 يناير، قبل خوض مباراة تحديد المراكز في ختام الدورة، في إطار البرنامج الأوروبي لإعداد اللاعبين وزيادة الجاهزية قبل انطلاق بطولة إفريقيا في رواندا

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية لبطولة إفريقيا، التي تضم منتخبات الجابون وأنجولا وأوغندا، حيث سيخوض مواجهاته على النحو التالي:

• مصر × الجابون يوم 21 يناير

• مصر × أنجولا يوم 22 يناير

• مصر × أوغندا يوم 24 يناير

وشهد المعسكر تواجد جميع العناصر الأساسية للمنتخب إلى جانب عدد من الوجوه الشابة الواعدة، في مقدمتهم:

حراسة المرمى: محمد علي، محمد عصام الطيار، عبد الرحمن حميد

الظهير الأيمن: يحيى خالد، مهاب عبد الحق، محسن رمضان

الجناح الأيمن: أكرم يسري، محمد عماد أوكا

الجناح الأيسر: أحمد هشام سيسا، محمد مؤمن صفا

الدائرة: إبراهيم المصري، أحمد عادل، ياسر سيف، محمود عبد العزيز «جدو»

الظهير الأيسر: علي زين، أحمد هشام دودو، نبيل شريف، هشام صلاح

صانع الألعاب: يحيى الدرع، سيف الدرع

فيما حرص وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على زيارة الفريق قبل سفره إلى إسبانيا، مشددًا على دعمه الكامل للفراعنة في رحلتهم القارية.