قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إغلاق المجال الجوي في اليونان ووقف حركة المطارات.. ما السبب؟
عمرو دياب يحيي حفلًا غنائيًا في بيروت.. 1 أغسطس
قداسة البابا تواضروس الثاني: نتمنى أن يكون العام الجديد سعيدًا على جميع المصريين ووطننا الغالي
الحق اشتري... انخفاض يصل إلى200 جنيه وشعبة الذهب تكشف مفاجأة
تنسيق مشترك بين التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية لدعم جاهزية المنظومة
إيلون ماسك يحذر: إساءة استخدام Grok تعرضك للمساءلة القانونية
تشكيل ليفربول المتوقع أمام فولهام في الدوري الإنجليزي
علي جمعة: المنشاوي كان يسلطني لأنه كان مؤدبا مع القرآن وياتي بعده الحصري
الأمن يداهم ناديًا صحيًا يدار لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالتجمع
شهادات الإدخار من بنك مصر.. اعرف العائد
مجلس وزراء الداخلية العرب يحتفى بـ أسبوع التوعية بمخاطر التطرف والإرهاب
رئيس الجبهة الوطنية: ندخل البرلمان ببرنامج واقعي وخطط زمنية لدعم الدولة وتمثيل الشارع المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب اليد يواجه البرتغال استعدادا لبطولة إفريقيا

منتخب اليد
منتخب اليد
محمد سمير

يخوض منتخب مصر الأول لكرة اليد حاليًا معسكر إعداد قوي في إسبانيا تحت قيادة المدير الفني الإسباني باسكوال، في إطار استعداداته لخوض منافسات بطولة الأمم الأفريقية المزمع إقامتها في رواندا خلال الفترة من 21 حتى 31 يناير الجاري. 

ويأتي هذا المعسكر كجزء من المرحلة الأخيرة في برنامج الإعداد الذي يسعى لتجهيز الفراعنة بأفضل صورة ممكنة للدفاع عن لقب البطولة للمرة الرابعة على التوالي.

من المقرر أن يعود المنتخب مباشرة من المعسكر الأوروبي إلى مصر، ومنها يتوجه مباشرة إلى رواندا لخوض المنافسات، في ظل طموحات كبيرة لتحقيق الإنجاز القاري والمحافظة على هيمنة الفراعنة في كرة اليد.

ويأتي المعسكر الإسباني ضمن جهود اتحاد كرة اليد المصري برئاسة خالد فتحي، الذي يسعى لتجهيز المنتخب على أعلى مستوى قبل انطلاق البطولة .

وفي خطوة مهمة لتعزيز جاهزية الفريق، يشارك منتخب مصر الأول لكرة اليد في الدورة الدولية الودية التي تستضيفها إسبانيا خلال الفترة من 8 إلى 11 يناير 2026، بمشاركة 6 منتخبات عالمية تم تقسيمها إلى مجموعتين، وتضم مصر والبرتغال وإيران وإسبانيا وتونس وسلوفاكيا.

وستكون أولى مباريات الفراعنة في الدورة أمام منتخب البرتغال يوم 8 يناير، يليها مواجهة منتخب إيران يوم 10 يناير، قبل خوض مباراة تحديد المراكز في ختام الدورة، في إطار البرنامج الأوروبي لإعداد اللاعبين وزيادة الجاهزية قبل انطلاق بطولة إفريقيا في رواندا

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية لبطولة إفريقيا، التي تضم منتخبات الجابون وأنجولا وأوغندا، حيث سيخوض مواجهاته على النحو التالي:
    •    مصر × الجابون يوم 21 يناير
    •    مصر × أنجولا يوم 22 يناير
    •    مصر × أوغندا يوم 24 يناير

وشهد المعسكر تواجد جميع العناصر الأساسية للمنتخب إلى جانب عدد من الوجوه الشابة الواعدة، في مقدمتهم:

حراسة المرمى: محمد علي، محمد عصام الطيار، عبد الرحمن حميد
الظهير الأيمن: يحيى خالد، مهاب عبد الحق، محسن رمضان
الجناح الأيمن: أكرم يسري، محمد عماد أوكا
الجناح الأيسر: أحمد هشام سيسا، محمد مؤمن صفا
الدائرة: إبراهيم المصري، أحمد عادل، ياسر سيف، محمود عبد العزيز «جدو»
الظهير الأيسر: علي زين، أحمد هشام دودو، نبيل شريف، هشام صلاح
صانع الألعاب: يحيى الدرع، سيف الدرع 

فيما حرص وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على زيارة الفريق قبل سفره إلى إسبانيا، مشددًا على دعمه الكامل للفراعنة في رحلتهم القارية.

منتخب مصر الإسباني باسكوال بطولة الأمم الأفريقية المعسكر الأوروبي اتحاد كرة اليد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

مادورو

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

مادورو وترامب وعكاشة

اعتبروني سلامة في "وا إسلاماه".. ماذا قال توفيق عكاشة بعد سقوط رئيس فنزويلا؟

مادورو يذهب للاعتقال بــ"سجن المشاهير"

سجن النجوم والمشاهير| بالأسماء.. الرئيس الفنزويلي مُعتقل مع هؤلاء في نيويورك

منتخب تونس

«الغندور» يُعلّق بعد خروج السودان وتونس على حساب فرق القارة السمراء

الزمالك

إعلامية: أرض بديلة للزمالك في أكتوبر.. وتوقيع العقود مع عودة حسين لبيب من فرنسا

المجني عليه

ننشر صورة ضحية الميراث على يد شقيقه بطوخ

الذهب

سعر عيار 24 اليوم الأحد 4-1-2026

بالصور

في عيد ميلادها.. فستان يارا السكري يثير إعجاب رواد السوشيال ميديا

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

حامل بعد 3 عمليات.. 10 صور لـ سالي عبد السلام

حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام

مقرمش ولونه وردي.. طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

.طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
.طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
.طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

مذنب منتظر في 2026.. هل نشهد ظاهرة سماوية نادرة؟

الفلك
الفلك
الفلك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد